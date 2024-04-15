《神州經脈》ＭＬＦ連續兩月縮量，高盛稱民企保交樓資金缺４萬億

《神州經脈》國務院印發資本市場第三個「國九條」，全方位重塑資本市場生態環境，包括

嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造

假企業退市等，中證監主席吳清明言要增強資本市場內在穩定性。中證監還制定新規加強高頻交

易監管，而滬深交易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額，以

穩定市場情緒。

政府吹奏號角，號召維穩力量「大集結」，中字頭爆發，尤其是金融及基建股帶頭漲，令今

日（１５日）滬深股市盤中顯著抬升，滬綜指最多曾漲１﹒５７％，後稍見回落，全日收報

３０５７﹒３８點，升１﹒２６％，深成指漲１﹒５３％，創業板指更飆１﹒８５％。

但今日行情僅屬指數富貴，事實上逾５１００隻個股中有接近３９００隻下跌，且集中在市

值排名１０００名開外的上市公司，反映小盤股表現的中證２０００指數今日下跌超過４％，全

體個股而言中位數表現為下跌３﹒６％。

兩市全日成交９９７１億元（人民幣．下同），按日大增２３％，差一步返回萬億元關口，

陸股通大幅流入超過８１億元，為一個月來最多。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後逐漸回吐漲幅，盤中幾乎觸及交易區間

下限，最終收報７﹒２３８５，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０點子，三連跌，續創去年

１１月１７日以來近五個月新低，全日在７﹒２３５５至７﹒２３９０之間波動。今日人民幣兌

一美元中間價報７﹒０９７９，較上個交易日跌１２點子，創３月２５日以來三周新低，與市場

預測偏離近１５００點，上個交易日報７﹒０９６７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 滬深港交易所１２日宣布同步調整滬深港通交易信息披露機制。調整後的最大的看點是，

滬股通、深股通不再披露實時買入、賣出交易金額；滬深股通與港股通均實施當日額度餘額大於

等於３０％時，顯示額度充足，不再顯示額度餘額。為給市場預留充足的技術調試和準備時間，

本次調整將分兩個階段進行：第一階段，港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計

一個月後實施；第二階段，滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成

三個月後實施。



２﹒ 人民銀行今日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展１０００億元一年期ＭＬＦ（

中期借貸便利）操作和２０億元七天期逆回購操作，利率分別持平於２﹒５％和１﹒８％。本月

ＭＬＦ操作規模較到期量低７００億元，為連續第二個月縮量續做。分析認為，進入４月以來，

寬資金推動同業存單利率大幅下滑，ＭＬＦ需求進一步萎縮；而美聯儲局降息預期時點後移，匯

率牽絆下人行亦繼續選擇以靜制動。上海一銀行交易員則提到，近期對於警惕和防範長債風險的

聲調很高，在這種大環境下，政策也會保持定力，避免釋放進一步寬鬆信號。



３﹒ 人民銀行最新數據顯示，３月新增貸款３﹒０９萬億元稍低於預期；社融增量４﹒８７萬

億元略高於預期，但社融存量３９０﹒３２萬億元增８﹒７％，增速創２０１７年有記錄以來的

最低；３月末Ｍ２同比增長８﹒３％低於預期，創２０２１年９月以來新低；狹義貨幣（Ｍ１）

餘額６８﹒５８萬億元同比增１﹒１％，增速較上月略低，創２０２２年１月以來新低。中金公

司研報指出，３月新增信貸社融基本符合市場預期。信貸放緩影響Ｍ２增長，財政投放與出口可

能是支持Ｍ１的重要原因。向前看，在財政發力轉化為經濟增長之前，社會融資需求可能以難以

明顯改觀。另外，人民銀行公布，３月末中央銀行口徑外匯佔款餘額為２２﹒２６８萬億元。據

此計算，當月人行口徑外匯佔款增加５０１﹒０８億元，連續７個月增加。



４﹒ 國務院印發資本市場第三個「國九條」《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展

的若干意見》。據《上海證券報》報道，中國聯通、寶鋼股份、紫金礦業等多家公司表示，將積

極學習貫徹落實新「國九條」的相關政策精神，充分發揮企業核心技術優勢，深耕主業，規範治

理，全方位提升企業競爭力，回報股東，回饋社會。另外，據中信證券研究部指出，按照最新財

務和交易性退市指標測算，預計已上市公司中可能至少有９７家滿足退市標準，合計規模

２７７３﹒７億元，佔比Ａ股主板市場規模０﹒３９％。



５﹒ 高盛最新發布研究報告稱，中國民營開發商在交樓方面面臨４萬億元的資金缺口，這加劇

了行業困境。報告指，截至今年３月底，銀行提供的信貸支持總額為４６９０億元，似乎遠低於

保交樓所需的金額。隨著中國房地產危機持續，去年以來的房地產寬鬆措施對新房市場的影響正

在減弱。



６﹒ 阿里巴巴旗下物流公司菜鳥發布消息稱，近日菜鳥與人保資本共同設立了倉儲物流股權投

資基金，聚焦於投資長三角、京津冀等經濟圈多處高標準倉儲物流基礎設施。基金投資總資產規

模約３０億元，菜鳥與中國人保首次合作對該基金進行基石投資，中國太平與申通快遞也共同參

與投資。



７﹒ 美國財政部長耶倫在ＣＮＮ一個節目中表示，美國不排除採取任何應對措施，包括可能徵

收額外關稅，以阻止大量廉價商品湧入美國市場。耶倫指，美方擔心，中國在一些產能嚴重過剩

領域的出口可能會在美國市場激增，「我在與他們的討論中非常明確地表示，這不僅是我們的疑

慮，也是其他國家、歐洲、日本，甚至新興市場、印度、墨西哥、巴西的疑慮」。



８﹒ 第１３５屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日在廣州開幕，分三期舉辦至５月５日。

展位總數約７﹒４萬個（出口展７﹒２萬個、進口展１５５７個），參展企業２﹒９萬家（出口

展２﹒８６萬家、進口展６８０家）。第一、二、三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「

美好生活」為主題，將會突出「新三樣」（電動汽車、電池和太陽能）等相關展區，智慧生活專

區亦大幅擴大。（ｓｌ）

