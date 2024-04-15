《鍾之日記》搬來火藥桶，港股見失魂

《鍾之日記》４月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中東局勢再度升溫，伊朗在當地時間周末（１３日）晚間出動無人機及飛彈向以色列施襲，

令本來已經動盪不安的中東局勢雪上加霜，為全球經濟及資本市場增添風險。恒指今早低開

２３４點，隨後跌幅逐步收窄。恒指收報１６６００，跌１２１點或跌０﹒７％，主板成交近

９５２億元。

伊朗代表團在社交媒體表示「此事可視為已經結束」，外界研判伊朗的報復行為克制，沒有

意圖將事態升級，關鍵還看以色列的後續反應，而據外媒報道，美國已經說服以色列不要針對這

次伊朗的施襲進行報復，預料中東局勢進一步惡化的機會不大。今日恒指收市跌幅縮窄至１２１

點，聯同之前兩個交易日的跌幅，３個交易日合共跌５３８點。



＊維穩力量大集結，Ａ股大小盤分化＊



國務院印發資本市場新「國九條」，全方位重塑資本市場生態環境，包括嚴厲打擊違規減持

、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退市等，中

證監主席吳清明言要增強資本市場內在穩定性。中證監還制定新規加強高頻交易監管，而滬深交

易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額，以穩定市場情緒。

政府吹奏號角，號召維穩力量「大集結」，中字頭爆發，尤其是金融及基建股帶頭漲，令今

日滬深股市盤中顯著抬升，滬綜指最多曾漲１﹒５７％，後稍見回落，全日收報３０５７﹒３８

點，升１﹒２６％，深成指漲１﹒５３％，創業板指更飆１﹒８５％。

但今日行情僅屬指數富貴，事實上逾５１００隻個股有接近３９００隻個股下跌，且集中在

市值排名在１０００名開外的上市公司，反映小盤股表現的中證２０００指數今日下跌超過４％

，全體個股而言中位數表現為下跌３﹒６％，可見股民慘況。

新增信貸數據繼續弱過預期，而借款需求疲弱還體現在今早人民銀行的ＭＬＦ（中期借貸便

利）操作上，人行今日進行１０００億元人民幣一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％，淨回

籠７００億，是連續第二個月出現ＭＬＦ縮量的現象。外界分析，人行抽走沉澱在銀行間的流動

性，以免其影響人行降準和降息提振經濟的效果。兩市全日成交９９７１億元人民幣，按日大增

２３％，差一步返回萬億元關口，陸股通大幅流入超過８１億元人民幣，為一個月來最多。

明早國家統計局將召開新聞發布會，屆時公布包括第一季度ＧＤＰ數據等一系列重磅經濟數

據，值得留意的是３月社會消費品零售總額，市場預期同比增長４﹒６％，較前值５﹒５％進一

步下降。





＊萬科開澄清大會，內房仍捱沽＊



內房龍頭萬科（０２２０２）身陷負面輿情，昨召開線下投資者會議，就外界種種疑問解畫

。關於萬科濟南公司總經理肖勁被山東警方帶走調查一事，集團稱屬於個人案件，與項目合作方

舉報事件無關。

至於多位高層出國不回、集團副總裁及以上級別管理人員目前被邊控的傳聞，萬科方面解釋

，實際情況是原華中區域首席合夥人蔡平已於去年辭職，到美國陪伴家人。原總部協同中心牽頭

合夥人王潤川，因要前往香港深造提出離職，目前人常住深圳。萬科強調集團管理層境外公務出

行正常進行，總裁祝九勝１４日剛從香港考察項目回來，聯席總裁朱保全同日中午飛往日本進行

業務考察。

雖然萬科管理團隊聲稱堅決不躺平，目標未來兩年內將債務規模削減１０００億元人民幣，

無奈中國房地產市場仍低迷，市場疑慮重重，公司股價全日跌近１％。

根據高盛最新研報，民營開發商在保交樓方面仍面臨４萬億元人民幣的資金缺口，房地產寬

鬆措施對新房市場的影響正在減弱，開發商融資狀況仍然緊張。該行預料，中國房地產行業尚未

來到預期的Ｌ型走勢底部。今日內房股多向下，華潤置地（０１１０９）跌０﹒９％，越秀地產

（００１２３）跌１﹒６％，綠城中國（０３９００）跌近３％，雅居樂（０３３８３）挫

７﹒５％。



＊中車急漲一成，料首季盈利增至少五成＊



中國中車（０１７６６）業績強勁，預計今年首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤

９﹒２３億元至１０﹒４６億元，按年增長５０％至７０％，主要受惠產品結構轉變，以及對去

年首季基數較低，摩根士丹利報告指中國中車初步業績略勝預期。中國中車升１０﹒６％，報

４﹒１６元，創近一年新高。

其他鐵路基建股同飆，中交建（０１８００）漲５﹒３％，中鐵（００３９０）升４﹒８％

，中鐵建（０１１８６）升３﹒５％。





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