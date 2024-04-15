《Ａ股焦點》新國九條第一滴血，中核鈦白一字跌停信証Ａ跟跌１％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國著名鈦白粉生產企業中核鈦白（深：００２１４５）公告

，公司實際控制人王澤龍因涉嫌違反限制性規定轉讓公司２０２３年非公開發行股票、信息披露

違法等違法違規行為，被中證監立案調查。同日，中信証券（０６０３０）

（滬：６０００３０）、海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）雙雙披露因上述事件同

遭中證監立案調查。

由於受查消息發生在國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意

見》（官方稱為新《國九條》）的同一日，被外界解讀事件具代表性，或起指標性作用。中核鈦

白今日無懸念一字跌停，股價報３﹒９５元（人民幣．下同），暫錄得６０萬手封單；中信証券

Ａ跌１﹒２％，海通證券Ａ跌０﹒５％。

儘管中核鈦白名稱中帶著「中核」二字，實際上該企業屬民營性質，而且業務範圍和核電並

無特別關聯。為免投資者產生錯誤聯想，中核集團發布聲明稱，中核鈦白與中核集團無任何隸屬

或股權關係，也不存在任何投資、合作、業務等關係，其一切行為均與公司無關。



＊大股東與券商疑聯手質低股價，操縱市場實現融券套利＊



從中核鈦白公告中的隻言片語來看，中證監是針對中核鈦白去年的一次定增（定向非公開增

發股票，即香港常稱的配股）行動展開調查。

根據中核鈦白去年２月披露信息，公司共向１６名特定對象發行股票８﹒９３億股，募資

５２億元，海通證券、中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）、華泰證券

（０６８８６）（滬：６０１６８８）、光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）、國泰

君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）等多家券商都在認購對象之列。內媒引述中信証券相

關人士表示，中信中證資本和公司相關業務部門為上述交易提供了服務。

是次定增最大焦點，在於其發行價格為每股５﹒９２元，較公告前一日收市價７﹒６３元，

折讓率高達２２﹒４％，導致當日公司股價下跌１﹒７％。

股民後來發現，在中核鈦白定增前，公司融券餘額從原本的５００萬元異常激增至逾６億元

，包括三筆期限半年的融券交易，對應市值超過４億元，而中核鈦白定增股票的禁售期剛好也是

半年，結果在去年９月定增解禁後，中核鈦白開啟暴跌模式，從９月１２日收市價５﹒９７元，

在９月２６日跌至當時最低位４﹒３２元，半個月內市值蒸發近２８％。與此同時，定增解禁後

，中核鈦白的融券餘額突然回歸到了千萬元上下。

有機構能「精準踩點」借券，其後上市公司公告大折讓定增，定增解禁期還剛好與機構融券

期限重合，好讓機構等到禁售結束股價暴跌後歸還融券，鎖定獲利，這自然引發股民的憤怒。有

私募人士對內媒表示，中核鈦白被調查大概率涉及其「定增＋融券」套利問題。

王澤龍年僅２８歲，但入主中核鈦白已經５年，曾經是全球第二年輕的億萬富豪，可謂「年

少有為」，實際上他的成就離不開其父親潮汕富商王德亮，有人認為王澤龍就是王德亮的「替身

」。Ａ股股民對王德亮絕不陌生，王德亮在２０００年成立中科信集團，沒過幾年就通過兼併收

購迅速壯大，打造出一個資產超５０億元的資本王國，他曾先後入股多家國有控股上市公司，並

快速退出套利離場，甚至曾經被傳利用資本平台控盤廣汽集團Ａ股（滬：６０１２３８），引發

市場震盪。（ｅｙ）

