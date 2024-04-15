【互聯互通】滬股通、深股通將不再披露實時買入、賣出交易金額

《經濟通通訊社１５日專訊》滬深港交易所１２日宣布同步調整滬深港通交易信息披露機制

。調整後的最大的看點是，滬股通、深股通不再披露實時買入、賣出交易金額；滬深股通與港股

通均實施當日額度餘額大於等於３０％時，顯示額度充足，不再顯示額度餘額。

主要調整安排為：滬深股通方面，一是港交所調整交易信息實時披露安排，不再披露滬深股

通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；滬深股通實施當日額度餘額大於或等於３０％

時，顯示「額度充足」；小於３０％時，實時公布額度餘額。

二是滬深港交易所將盤後披露安排調整為：每日收市後披露滬深股通成交總額及總筆數、

ＥＴＦ成交總額、當日前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公布前述數據的

匯總情況。每季度第５個滬深股通交易日公布上季度末單只證券滬深股通投資者合計持有數量。

三是港交所對香港結算參與者持有數量等信息進行適應性調整。



＊餘額大於或等於３０％時，顯示「額度充足」＊



港股通方面，一是滬深交易所調整交易信息實時披露安排，港股通當日額度餘額大於或等於

３０％時，顯示「額度充足」；小於３０％時，實時公布額度餘額。

二是滬深交易所將盤後披露安排調整為：每日收市後披露當日買入成交金額及筆數，賣出成

交金額及筆數，成交總額及總筆數，ＥＴＦ成交總額，當日前十大成交活躍證券名單及其買入成

交金額、賣出成交金額、成交總額，並按月度、年度公布前述數據的匯總情況；每日收市後披露

單隻證券港股通投資者合計持有數量。港交所港股通信息披露安排保持不變。



＊調整預計一個月後開始實施＊



交易所方面表示，為給市場預留充足的技術調試和準備時間，本次調整將分兩個階段進行：

第一階段，港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計一個月後實施；第二階段，滬

深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。（ｒｙ）

