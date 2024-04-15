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AH股新聞

15/04/2024 09:28

【內房困局】管理層傳被邊控，萬科澄清：境外公務出行正常進行

　　《經濟通通訊社１５日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）於昨日下午召開線
下投資者會議，就輿情提及的高層出國不回後、所有集團副總裁及以上級別被邊控的傳聞作出回
應。
　　萬科方面表示，實際情況是，原華中區域首席合夥人蔡平，孩子在美國出生，現在到了接受
教育的階段，需要家庭陪伴。其於２０２３年提出辭職並獲得公司同意。原總部協同中心牽頭合
夥人王潤川，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳。集團管理層境外公務出行正常進行。
　　另外，集團總裁祝九勝１４日剛從香港考察項目回來。集團聯席總裁朱保全同日中午飛往日
本進行業務考察。
　
＊稅務稽查煙台萬科，萬科稱不存在拒不交帳情況＊
　
　　至於煙台的實名舉報事件，萬科管理層表示，公安機關經過３個月調查取證後作出決定不予
立案。關於事件中的稅務問題，萬科明確表示，稅務機關對煙台萬科進行稽查，萬科不存在拒不
交帳的情況，目前稅務機關亦沒有認定煙台萬科存在偷逃稅款之主觀故意；合作項目中不存在所
謂萬科管理團隊私人利益。
　　萬科表示，近期的負面輿情中，還有一些對管理層道德風險的質疑，但不存在管理層謀取私
利。
　　此外，關於濟南萬科總經理肖勁被公安機關帶走事件，萬科表示肖勁屬於個人案件，與煙台
舉報無關。（ｒｙ）

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