【提振Ａ股】匯金半年內增持工農建中四大行Ａ股，料耗逾５０億元

《經濟通通訊社１５日專訊》為提振Ａ股市場，中央匯金去年１０月宣布啟動６個月增持銀

行Ａ股，今年４月１２日晚間，四大銀行，包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）

、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）及工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）齊發公告，交代中央匯

金期內增持Ａ股的情況，但未披露匯金公司入股總代價。以１２日Ａ股收盤價計算，匯金是次增

加四大行Ａ股耗資約５２﹒２９億元（人民幣．下同）。

以百分點計，中行、農行期內獲匯金公司增持０﹒１１％，工行獲增持０﹒０８％，而建行

只獲增持０﹒０３％。中行、農行近半年Ａ股累計升幅逾一成，工行Ａ股累升９％，建行表現則

相對落後，Ａ股累升５％。

是次增持後，匯金公司表示，將持續支持農業銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行四大行

長期穩健發展。

匯金公司上一次集體增持四大行可以回溯到２０１５年。２０１５年６月滬綜指升破

５０００點大關後觸發股災，兩個月內指數蒸發４５％，至８月２６日低見２８５０點，匯金公

司就在８月１９日晚間宣布通過協議轉讓方式受讓四大行的Ａ股股份。以當日收市價計耗資近

２００億元。



＊農行：獲匯金增持４億股Ａ股＊



農行公告指，截至４月１０日，匯金通過上交所累計增持該行Ａ股股份４億股，約佔該行總

股本的０﹒１１％；匯金共持有該行Ａ股股份１４０４﹒９億股，約佔該行總股本的

４０﹒１４％。



＊中行：獲匯金增持逾３億股Ａ股＊



中行公告指，截至４月１０日，匯金通過上交所交易系統累計增持中行Ａ股３﹒３億股，約

佔中行總股本的０﹒１１％；匯金共持有中行Ａ股股份１８８７﹒９億股，約佔中行總股本的

６４﹒１３％。



＊工行：匯金增持２﹒８６億股Ａ股＊



工行指，截至４月１０日，匯金公司通過上交所系統累計增持工行Ａ股股份２﹒８６８億股

，約總股本０﹒０８％。匯金公司最新持有工行Ａ股股份１２４０﹒０億股，約佔總股本

３４﹒７９％。



＊建行：獲匯金增持逾７０００萬股Ａ股＊



建行公告指，截至４月１０日，匯金通過上交所交易系統累計增持建行Ａ股股份

７１４５﹒１萬股，約佔建行總股本的０﹒０３％。匯金共持有建行股份１４２８﹒６億股（包

括２﹒７億Ａ股、１４２５﹒９億Ｈ股），約佔建行總股本的５７﹒１４％。（ｃｔ）

