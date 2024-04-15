《Ａ股行情》滬指跌０﹒２％，內地借貸需求疲軟，新國九條沖喜

《經濟通通訊社１５日專訊》因應中東緊張局勢逐步升級，外圍股市上周五（１２日）急跌

，其後伊朗向以色列本土發射飛彈和攻擊無人機，大部分遭以色列及其盟友攔截，伊朗代表團在

社交媒體表示「此事可視為已經結束」。外界研判伊朗的報復行為克制，沒有意圖將事態升級，

關鍵還看以色列的後續反應。地緣政治衝突不斷，衝擊環球資本市場，滬綜指今早亦告低開

０﹒１９％，報３０１３﹒６７點，深成指平開，創業板指高開０﹒４１％，鐵路基建股造好，

有色、紡織股走低。

對市場造成衝擊的不只是外圍因素，上周五人民銀行公布的３月各項信貸數據亦對市場敲響

警報。３月新增人民幣貸款約３﹒０９萬億元（人民幣．下同），稍低於預測的３﹒６萬億元；

３月社會融資規模存量較上年同期增長８﹒７％，創２０１７年有記錄以來的最低增長；３月末

Ｍ２同比增長８﹒３％，低於預期的增長８﹒７％，創２０２１年９月以來新低。在銀行追趕季

度放貸目標的因素下，信貸擴張仍錄得破紀錄新低，反映內地房地產市場持續低迷、內需不足、

企業不願加大投資等情況。

借款需求依然疲弱還體現在今早人民銀行的ＭＬＦ（中期借貸便利）操作上，人行今日進行

１０００億元一年期ＭＬＦ操作，利率持平於２﹒５％。淨回籠７００億，是連續第二個月出現

ＭＬＦ縮量的現象，不過較上月縮量９４０億元的幅度稍有收窄。外界分析，人行為避免資金空

轉，抽走沉澱在銀行間的流動性，以免其影響人行降準和降息提振經濟的效果。

信貸數據及稍早時間公布的進出口數據均差過預期，與此同時當局出重拳整治資本市場，挽

回投資者信心。國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，官

方稱其為新《國九條》，內容包括嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比

例、要求惡性和長期系統性財務造假企業退市等，中證監主席吳清接稱要增強資本市場內在穩定

性。

中證監還制定《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，擬加強高頻交易監管，提出交易

所可適當提高高頻交易收費標準，從嚴管理高頻交易投資者的異常交易行為。

另外，有聲音曾指滬股通、深股通實時交易金額干擾了Ａ股市場運作，外資流出數據放大市

場恐慌情緒，交易所亦作出呼應，陸股通將不再披露實時買入、賣出交易金額，在餘額不小於

３０％甚至不再披露額度餘額具體數字。（ｅｙ）

