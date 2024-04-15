《Ａ股行情》滬指半日收漲１﹒２１％，重磅股維穩惟個股升少跌多

《經濟通通訊社１５日專訊》盡管內地多組數據揭示經濟環境下行風險仍大，如出口意外收

縮，國內投資消費疲軟，房地產市場不景等。不過中國政府急忙吹奏號角，號召維穩力量「大集

結」，《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》印發，是資本市場第三個

「國九條」，內容包括嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡

性和長期系統性財務造假企業退市等，中證監主席吳清接稱要增強資本市場內在穩定性。中證監

還制定新規加強高頻交易監管，另外交易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易

金額和交易總額。

穩盤力量落場，Ａ股市場盤中顯著抬升，滬綜指最多曾漲１﹒５７％，午收則回落至

１﹒２１％，報３０５５﹒９９點，深成指漲１﹒６５％，創業板指更飆２﹒１％。

然而半日以來有近３６００隻個股下跌，僅不到１５００隻個股上升，而且上升個股主要集

中在市值前１０００名的股票內，資本穩盤身影閃現，這也就意味著中小盤股今早集體下跌，全

體個股而言中位數表現為下跌２﹒２％。

兩市半日成交６５５９億元（人民幣．下同），較上交易日（１２日）同時段成交大增

３９％，陸股通暫淨流入近７３億元。



＊家電股受惠國策＊



中國商務部等１４部門１２日印發《推動消費品以舊換新行動方案》，從乘用車、家電及舊

房裝修方面出招促消費。國家發改委稍早前表示，中央財政資金將提供資金支援。

Ａ股家電板塊上漲，春光科技（滬：６０３６５７）、毅昌科技（深：００２４２０）漲停

，兆馳股份（深：００２４２９）升５﹒４％，飛科電器（滬：６０３８６８）升３﹒９％，蘇

泊爾（深：００２０３２）升２﹒９％，海爾智家（滬：６００６９０）、美的集團

（深：０００３３３）升２﹒３％。



＊萬科澄清傳聞股價升＊



內房龍頭萬科（深：０００００２）召開線下投資者會議，就外界種種疑問解畫。萬科方面

解釋，被傳出國不回的公司高層早已離職，而高管仍可以出入內地，打破邊控傳聞。對煙台合作

方的實名舉報事件，萬科管理層表示，公安機關經過３個月調查取證後作出決定不予立案，稅務

機關亦認定萬科不存在拒不交帳的情況，也不存在偷逃稅款之主觀故意意圖，另強調合作項目中

不存在所謂萬科管理團隊私人利益。至於濟南萬科總經理肖勁被公安機關帶走，萬科稱肖勁受查

屬於個人案件，與舉報事件無關。

萬科Ａ現價升１﹒４％，報７﹒２元。（ｅｙ）

