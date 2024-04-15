《Ａ股行情》ＭＬＦ縮量不降息，滬指收漲１﹒３％大小盤嚴重分化

《經濟通通訊社１５日報道》國務院印發資本市場第三個「國九條」，全方位重塑資本市場

生態環境，包括嚴厲打擊違規減持、提高企業上市標準，增加首發企業檢查比例、要求惡性和長

期系統性財務造假企業退市等，中證監主席吳清明言要增強資本市場內在穩定性。中證監還制定

新規加強高頻交易監管，而滬深交易所即將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額

和交易總額，以穩定市場情緒。

政府吹奏號角，號召維穩力量「大集結」，中字頭爆發，尤其是金融及基建股帶頭漲，令今

日滬深股市盤中顯著抬升，滬綜指最多曾漲１﹒５７％，後稍見回落，全日收報３０５７﹒３８

點，升１﹒２６％，深成指漲１﹒５３％，創業板指更飆１﹒８５％。

但今日行情僅屬指數富貴，事實上逾５１００隻個股有接近３９００隻個股下跌，且集中在

市值排名在１０００名開外的上市公司，反映小盤股表現的中證２０００指數今日下跌超過４％

，全體個股而言中位數表現為下跌３﹒６％，可見股民慘況。

新增信貸數據繼續弱過預期，而借款需求疲弱還體現在今早人民銀行的ＭＬＦ（中期借貸便

利）操作上，人行今日進行１０００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，利率持平於

２﹒５％，淨回籠７００億，是連續第二個月出現ＭＬＦ縮量的現象。外界分析，人行抽走沉澱

在銀行間的流動性，以免其影響人行降準和降息提振經濟的效果。兩市全日成交９９７１億元，

按日大增２３％，差一步返回萬億元關口，陸股通大幅流入超過８１億元，為一個月來最多。

明早國家統計局將召開新聞發布會，屆時公布包括第一季度ＧＤＰ數據等一系列重磅經濟數

據，值得留意的是３月社會消費品零售總額，市場預期同比增長４﹒６％，較前值５﹒５％進一

步下降。



＊中車業績強勁，基建股掀起漲停潮＊



中國中車（滬：６０１７６６）業績強勁，預計今年首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤

９﹒２３億元至１０﹒４６億元，按年增長５０％至７０％，主要受惠產品結構轉變，以及對去

年首季基數較低，摩根士丹利報告指中國中車初步業績略勝預期。中國中車

（滬：６０１７６６）升１０﹒０３％，報７﹒４６元，創超過三年新高。

其他鐵路基建股同飆，泰永長征（深：００２９２７）、中國交建（滬：６０１８００）雙

雙漲停，中國中鐵（滬：６０１３９０）升７﹒９％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升

７﹒３％，中航重機（滬：６００７６５）走高６﹒６％，中鐵工業（滬：６００５２８）升

５﹒７％，中國通號（滬：６８８００９）升３﹒８％。

不止是基建股，整個中特估板塊今日均大行其道，拉動指數向前走，中國巨石

（滬：６００１７６）漲８﹒５％，中鋼國際（深：０００９２８）升８﹒１％，中糧資本

（深：００２４２３）升７﹒６％，中國化學（滬：６０１１１７）升７﹒３％，中船科技

（滬：６０００７２）升７％，中材國際（滬：６００９７０）升６﹒８％。



＊萬科澄清傳聞，股價小升＊



內房龍頭萬科（深：０００００２）召開線下投資者會議，就外界種種疑問解畫。萬科方面

解釋，被傳出國不回的公司高層早已離職，而高管仍可以出入內地，打破邊控傳聞。對煙台合作

方的實名舉報事件，萬科管理層表示，公安機關經過３個月調查取證後作出決定不予立案，稅務

機關亦認定萬科不存在拒不交帳的情況，也不存在偷逃稅款之主觀故意意圖，另強調合作項目中

不存在所謂萬科管理團隊私人利益。至於濟南萬科總經理肖勁被公安機關帶走，萬科稱肖勁受查

屬於個人案件，與舉報事件無關。

萬科Ａ盤中曾升超過１％，升幅則回落至０﹒６％，報７﹒２元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４９﹒０８ ＋２﹒１１

上證綜合指數 ３０５７﹒３８ ＋１﹒２６ ４５９８﹒４９

上證Ａ股指數 ３２０５﹒２４ ＋１﹒２６

深證成份指數 ９３６９﹒７０ ＋１﹒５３ ５３７２﹒９８

深圳創業板指數 １７９５﹒５２ ＋１﹒８５

上證Ｂ股指數 ２５７﹒０７ －０﹒４６ １﹒５４

深證Ｂ股指數 １０７６﹒５３ －０﹒１５ ０﹒８８

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