《海納智見－荀玉根》新「國九條」點評：健全監管、引入長期資金

《海納智見》４月１２日，國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的

若幹意見》，這是繼３月１５日證監會發布四項文件後的又一大資本市場重大政策。本次新「國

九條」提出了未來５年、２０３５年和本世紀中葉資本市場發展目標，為資本市場改革指明方向

和路徑，對此我們有以下三點解讀：



一、完善監管制度體系，提高上市公司質量



新「國九條」圍繞完善發行上市制度、強化持續監管、健全退市制度等多方面提出系列政策

，進一步把好上市公司「入關口「、暢通「出關口」，推動上市公司提升投資價值。上市制度方

面，意見進一步完善發行上市制度、強化發行上市全鏈條責任、加大發行承銷監管力度，我們預

計發行上市制度將升級迭代，從源頭提升Ａ股上市公司質量。持續監管方面，新「國九條」就強

化信息披露和公司治理、加大分紅、完善減持規範等方面為上市公司市值管理提供指引，我們認

為，持續監管下能夠有效淨化資本市場發展生態，增強資本市場吸引力，比如，２２年Ａ股分紅

持續性與發達市場仍存在一定差距，Ａ股連續１０年分紅上市公司佔比為３１％，低于美

（４４％）、日（７６％），政策引導下Ａ股分紅比例有望提升。退市制度方面，新「國九條」

提出嚴格退市標准和監管、拓展多元推出渠道，與此同時，還明確退市投資者賠償救濟機制，這

將加快Ａ股形成常態化退市格局，優化資本市場的資源配置效率。



二、維護市場運行秩序，發展壯大長期投資



新「國九條」從三個方面對二級市場投資端改革做出重要指示。一是加強交易監管，針對部

分量化資金和做空力量擾亂市場秩序的問題，新「國九條」提出「出台程序化交易監管規定，加

強對高頻量化交易監管」、「嚴肅查處操縱市場惡意做空等違法違規行為」，同時提出「加強戰

略性力量儲備和穩定機制建設」，這有助于增強市場內在穩定性。二是推動中長期資金入市，公

募和險資在Ａ股投資者中佔比僅１５％和６％左右，為了壯大長期投資力量，新「國九條」提出

「大力發展權益類公募基金，大幅提升權益類基金佔比」並「督促樹牢理性投資、價值投資、長

期投資理念」，同時提出「優化保險資金權益投資政策環境……更好鼓勵開展長期權益投資」以

及「提升企業年金、個人養老金投資靈活度」。三是完善制度保障，新「國九條」提出「推動加

強資本市場法治建設，大幅提升違法違規成本」、「加大對證券期貨違法犯罪的聯合打擊力度」

，這將有助于優化Ａ股投資環境，吸引更多投資者入市。



三、服務打造新質生產力，護航經濟增長新動能



新「國九條」關於「進一步全面深化改革開放，更好服務高質量發展」的政策舉措提出，提

升對新產業新業態新技術的包容性，更好服務科技創新、綠色發展、國資國企改革等國家戰略實

施，促進新質生產力發展。我們認為服務實體經濟、引領創新驅動發展是資本市場肩負的歷史使

命。當前中國經濟發展動能正從要素投入加速向創新驅動轉變，重研發、輕資產的科創企業發展

需要資本市場為其提供暢通的投融資渠道，其中直接融資作用重大。以社融存量衡量，２０２２

年股票、債券等直接融資方式在美國非金融企業融資結構中的佔比達６６％，而中國僅為１７％

、其中股市融資僅佔４％。未來應進一步完善資本市場制度建設、加強多層次資本市場聯動，推

動融資結構從間接融資向直接融資的轉變，建立「科技－產業－金融」良性循環，引導資源向科

創領域集聚，助力科創企業發展和產業結構升級，服務實體經濟高質量發展。



風險提示：政策落地進度不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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