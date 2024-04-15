《Ａ股焦點》國際金價高位回落，黃金概念多股跌停，紫金跌近３％

《經濟通通訊社１５日專訊》今年以來，金價節節攀高帶動黃金上市公司業績。山東黃金

（滬：６００５４７）、湖南黃金（深：００２１５５）、銀泰黃金（深：０００９７５）等紛

紛披露業績預告，宣布今年一季度業績水平有望創新高。其中，湖南黃金預計今年一季度淨利

１﹒４９億至１﹒７億元（人民幣．下同），同比增長４０％至６０％。銀泰黃金預計一季度淨

利潤為４﹒８０億至５﹒２億元，同比增長６１﹒９％至７５﹒４％。

不過，現貨黃金上周五盤中破紀錄升上２４３１美元╱盎司後，一路回落逾１％，跌近

１００美元。面對金價回調，Ａ股黃金概念股早盤回吐，飛南資源（深：３０１５００）跌

１５％，曉程科技（深：３００１３９）跌１３％，迪阿股份（深：３０１１７７）、曼卡龍

（深：３００９４５）跌超１０％，萃華珠寶（深：００２７３１）、萊紳通靈

（滬：６０３９００）、深中華Ａ（深：００００１７）、中潤資源（深：０００５０６）等跌

停，四川黃金（深：００１３３７）跌９﹒３％，山東黃金及銀泰黃金均挫逾５％，紫金礦業

（滬：６０１８９９）跌２﹒７％，湖南黃金（深：００２１５５）、西部黃金

（滬：６０１０６９）、潮宏基（深：００２３４５）等跌幅居前。（ｒｙ）

