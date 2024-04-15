《Ａ股焦點》１４部門印發以舊換新方案，家電、汽車板塊現升幅

《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部等１４部門１２日印發《推動消費品以舊換新行動

方案》，從乘用車、家電及舊房裝修方面出招促消費。國家發改委稍早前表示，中央財政資金將

提供資金支援。

Ａ股家電板塊上漲，春光科技（滬：６０３６５７）、毅昌科技（深：００２４２０）漲停

，兆馳股份（深：００２４２９）升超５％，飛科電器（滬：６０３８６８）升４％，蘇泊爾

（深：００２０３２）升３％，老板電器（深：００２５０８）升２％，三花智控

（深：００２０５０）、格力電器（深：０００６５１）、美的集團（深：０００３３３）紛紛

向上。

至於汽車整車方面，中國重汽（深：０００９５１）升近３％，中集車輛

（深：３０１０３９）升２﹒７％，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒６％，一汽解放

（深：０００８００）升１﹒５％，上汽集團（滬：６００１０４）、江鈴汽車

（深：０００５５０）、長城汽車（滬：６０１６３３）等微漲；惟亞星客車

（滬：６００２１３）跌幅達７﹒５％，曙光股份（滬：６００３０３）跌５％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌３％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌２﹒６％。（ｒｙ）

