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AH股新聞

15/04/2024 11:00

《Ａ股焦點》１４部門印發以舊換新方案，家電、汽車板塊現升幅

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部等１４部門１２日印發《推動消費品以舊換新行動
方案》，從乘用車、家電及舊房裝修方面出招促消費。國家發改委稍早前表示，中央財政資金將
提供資金支援。
　　Ａ股家電板塊上漲，春光科技（滬：６０３６５７）、毅昌科技（深：００２４２０）漲停
，兆馳股份（深：００２４２９）升超５％，飛科電器（滬：６０３８６８）升４％，蘇泊爾
（深：００２０３２）升３％，老板電器（深：００２５０８）升２％，三花智控
（深：００２０５０）、格力電器（深：０００６５１）、美的集團（深：０００３３３）紛紛
向上。
　　至於汽車整車方面，中國重汽（深：０００９５１）升近３％，中集車輛
（深：３０１０３９）升２﹒７％，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒６％，一汽解放
（深：０００８００）升１﹒５％，上汽集團（滬：６００１０４）、江鈴汽車
（深：０００５５０）、長城汽車（滬：６０１６３３）等微漲；惟亞星客車
（滬：６００２１３）跌幅達７﹒５％，曙光股份（滬：６００３０３）跌５％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）跌３％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌２﹒６％。（ｒｙ）

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