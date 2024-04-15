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AH股新聞

15/04/2024 17:35

《神州券商》法巴獲准在華設全資控股子公司，註冊資本１１億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中證監公布，核准設立法巴證券（中國）有限公司。法巴證券
中國由法國巴黎銀行全資控股。註冊地為上海市，註冊資本為１１億元人民幣，業務範圍為證券
經紀、證券自營、證券投資諮詢和證券資產管理。（ｅｙ）

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