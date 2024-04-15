《Ａ股焦點》信貸數據偏弱，匯金增持情況公布，六大行Ａ股全線升

《經濟通通訊社１５日專訊》雖然上周五（１２日）人民銀行公布的３月各項信貸數據偏弱

，但在中央匯金已經真金白銀大舉增持四大行的消息下，銀行股全線上揚，六大行均升逾１％，

招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒９％、中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒８％、郵儲

銀行（滬：６０１６５８）升１﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒５％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１％。其他銀行股亦普遍升逾１％，其中中信銀行

（滬：６０１９９８）升２﹒５％，平安銀行（深：０００００１）升２％，興業銀行

（滬：６０１１６６）升１﹒７％。

３月新增人民幣貸款約３﹒０９萬億元（人民幣．下同），稍低於預測的３﹒６萬億元；３

月社會融資規模存量較上年同期增長８﹒７％，創２０１７年有記錄以來的最低增長；３月末

Ｍ２同比增長８﹒３％，低於預期的增長８﹒７％，創２０２１年９月以來新低。在銀行追趕季

度放貸目標的因素下，信貸擴張仍錄得破紀錄新低，反映內地房地產市場持續低迷、內需不足、

企業不願加大投資等情況。

中國銀行、建設銀行、農業銀行及工商銀行１２日晚間齊發公告，交代中央匯金自去年１０

月起六個月增持銀行Ａ股的情況，但未披露匯金公司入股總代價。以１２日Ａ股收盤價計算，匯

金是次增持四大行Ａ股耗資約５２億元。（ｓｌ）

