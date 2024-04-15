【數據解讀】中金：財政發力沒轉化為經濟增長，社融需求難以改觀

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行最新數據顯示，３月新增貸款３﹒０９萬億元（人民

幣．下同）稍低於預期；社融增量４﹒８７萬億元略高於預期，但社融存量３９０﹒３２萬億元

增８﹒７％，增速創２０１７年有記錄以來的最低；３月末Ｍ２同比增長８﹒３％低於預期，創

２０２１年９月以來新低；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６８﹒５８萬億元同比增１﹒１％，增速較上

月略低，創２０２２年１月以來新低。

中金公司研報指出，３月新增信貸社融基本符合市場預期。信貸放緩影響Ｍ２增長，財政投

放與出口可能是支持Ｍ１的重要原因。與量的指標相比，利率的變化更加明顯，各類利率的快速

下行顯示出貨幣寬鬆在進一步傳導，尤其是民間融資利率。向前看，在財政發力轉化為經濟增長

之前，社會融資需求可能以難以明顯改觀，實體融資利率下降的趨勢可能仍會延續，但部分「搶

跑」利率的走勢可能會與實體融資利率出現一定的背離。

據內媒引述人行數據指出，貸款利率不斷刷新歷史最低值。３月新發放企業貸款加權平均利

率為３﹒７５％，比上年同期低２２個基點；新發放個人住房貸款利率為３﹒７１％，比上年同

期低４６個基點。（ｓｌ）

