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AH股新聞

15/04/2024 11:30

【人行操作】人行旗下報章：人行或將買賣國債納入政策工具儲備

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行主管的《金融時報》在微信公眾號發表題為《央行將
綜合運用多種工具，保持流動性合理充裕》的文章。對於近期市場熱議的人行公開市場操作增加
國債買賣話題，文章引述專家分析指出，未來人行可能將買賣國債納入政策工具儲備，豐富流動
性管理工具箱；但貨幣金融條件總體仍將維持合理適度，這與歐美正常貨幣政策用盡、被迫大量
購買國債等的行為有根本區別。
　　文章表示，人行１２日發布的一季度金融統計數據顯示，各項金融數據合理增長，流動性保
持合理充裕。近期人行貨幣政策委員會一季度例會提出「要關注長期收益率的變化」，而今年以
來，長期限國債利率震蕩下行，目前１０年期國債收益率為２﹒３％左右。
　　文章引述業內專家分析，當前市場機構對政府債券等無風險資產偏好上升，而長期限政府債
發行速度較往年有所放緩，供給缺口推動收益率下行。中長期看，長期國債利率主要由一國經濟
潛在增速和通脹預期決定。今年中國ＧＤＰ增速目標為５％左右，物價也呈現溫和回升跡象，有
利於支撐長期債券利率回歸合理區間運行。近期，國債市場部分參與機構更加關注投資長久期資
產可能存在的利率風險，堅持審慎理性的投資決策，防範過於短期的交易對資產和資金安全可能
帶來的影響。
　　目前市場預計二季度或迎來政府債發行密集期。市場預計人行將靈活把握公開市場逆回購等
政策工具的操作力度，精準對沖財政發債因素的短期影響，維護市場利率平穩運行。（ｓｌ）

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