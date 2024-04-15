【人行操作】人行旗下報章：人行或將買賣國債納入政策工具儲備

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行主管的《金融時報》在微信公眾號發表題為《央行將

綜合運用多種工具，保持流動性合理充裕》的文章。對於近期市場熱議的人行公開市場操作增加

國債買賣話題，文章引述專家分析指出，未來人行可能將買賣國債納入政策工具儲備，豐富流動

性管理工具箱；但貨幣金融條件總體仍將維持合理適度，這與歐美正常貨幣政策用盡、被迫大量

購買國債等的行為有根本區別。

文章表示，人行１２日發布的一季度金融統計數據顯示，各項金融數據合理增長，流動性保

持合理充裕。近期人行貨幣政策委員會一季度例會提出「要關注長期收益率的變化」，而今年以

來，長期限國債利率震蕩下行，目前１０年期國債收益率為２﹒３％左右。

文章引述業內專家分析，當前市場機構對政府債券等無風險資產偏好上升，而長期限政府債

發行速度較往年有所放緩，供給缺口推動收益率下行。中長期看，長期國債利率主要由一國經濟

潛在增速和通脹預期決定。今年中國ＧＤＰ增速目標為５％左右，物價也呈現溫和回升跡象，有

利於支撐長期債券利率回歸合理區間運行。近期，國債市場部分參與機構更加關注投資長久期資

產可能存在的利率風險，堅持審慎理性的投資決策，防範過於短期的交易對資產和資金安全可能

帶來的影響。

目前市場預計二季度或迎來政府債發行密集期。市場預計人行將靈活把握公開市場逆回購等

政策工具的操作力度，精準對沖財政發債因素的短期影響，維護市場利率平穩運行。（ｓｌ）

