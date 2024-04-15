《中國要聞》廣交會今開幕，外電指內需低迷下參展商拼低價搶訂單

《經濟通通訊社１５日專訊》第１３５屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日在廣州開幕

，分三期舉辦至５月５日。展位總數約７﹒４萬個（出口展７﹒２萬個、進口展１５５７個），

參展企業２﹒９萬家（出口展２﹒８６萬家、進口展６８０家）。第一、二、三期分別以「先進

製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題，將會突出「新三樣」（電動汽車、電池和太陽能

）等相關展區，智慧生活專區亦大幅擴大。

據《路透》引述香港大學商學院金融學教授陳志武表示，今年廣交會的關鍵詞將是「低價」

，因為中國內需遠低於以往，而且大多數行業產能過剩嚴重，製造商必須以降價促進出口。他認

為，來參加廣交會的外國採購經理會發現許多產品價格低到難以抗拒，他們會簽訂許多低價交易

。

報道指，雖然歐美政府一直抱怨中國貨在全球市場泛濫，但外國採購商將湧入廣交會搜尋價

廉物美的中國產品。美國和歐盟官員擔心，隨著中國龐大的工業產能不斷壓低價格，本國的工業

將無力與之競爭。但生產者物價指數（ＰＰＩ）長時間下滑的問題也已成為中國的一大隱憂，因

為在全球需求低迷的情況下，許多製造業者、特別是技術含量較低的製造業者，為了爭奪訂單而

陷入價格戰泥潭。

在去年１０月舉行的上一屆廣交會，實現出口成交２２３億美元，比去年４月的廣交會增長

２﹒８％，成交額遠低於新冠疫情前的約３００億美元。鑑於中國ＰＰＩ下滑，成交額萎縮可能

在更大程度上是因為價格下滑而非數量減少；中國上周五公布３月以美元計的出口和進口雙雙下

滑，更加凸顯出口商的困境。（ｓｌ）

