《汽車新勢力》花旗指每賣輛車虧６８００元，小米稱信息偏差較大

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）首款車型ＳＵ７的熱度居高不下。花旗發

布研報，預計小米ＳＵ７的交付量４月將達５０００至６０００輛，全年交付量約５﹒５萬至７

萬輛。不過，該行估計，小米２０２４年每賣一部ＳＵ７平均虧損６８００元人民幣，整個造車

業務合共虧損４１億元人民幣。該份報告提到，小米ＳＵ７目前的待交付時間長達６個月，認為

若果產能無法跟上需求，小米或會遇到與去年小鵬Ｇ６相似的增長問題。

小米集團董事長特別助理、中國區市場部副總經理徐潔雲迅速在微博回應稱，「這一信息可

能偏差較大」。徐潔雲表示，據其了解，花旗汽車分析員該份報告出自４月２日，對小米ＳＵ７

的銷售火爆情況可能預估不足，過去幾周小米ＳＵ７的訂單還在持續增加，小米正全力提升交付

能力。小米集團副總裁，首席財務官林世偉轉發了徐潔雲的微博，稱花旗報告發布的時候小米還

沒開始交付新車。

有網民疑惑徐潔雲稱的「偏差」是指小米ＳＵ７的交付量還是每輛車的虧損程度，按照她的

意思，小米ＳＵ７的銷售比花旗預期的還要多，是不是代表要小米將承受更多虧損？不過也有人

表示，規模越大單車成本也就越低，徐潔雲說得沒有錯。



＊ＳＵ７最新鎖單量超６萬，大定退單率約５５％＊



行業觀察人士、購車諮詢平台「車ｆａｎｓ」創始人孫少軍昨在微博發文稱，小米ＳＵ７鎖

單已破６萬，大定退單率５５％左右。孫少軍曾在上周二（９日）透露，小米ＳＵ７的產能將在

下周（即本周）開始提升，預計日產能將增加到４００輛以上。

至於預計交付時間，據內媒《ＩＴ之家》報道，目前小米ＳＵ７標準版和小米 ＳＵ７

Ｐｒｏ鎖定訂單後的預計交付時間為２６－２９周，而小米ＳＵ７ Ｍａｘ鎖定訂單後的預計交

付時間為２８－３１周。（ｓｌ、ｅｙ）

