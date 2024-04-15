《Ａ股焦點》重慶燃氣挫逾３％，調查組進駐公司查氣錶異常問題

《經濟通通訊社１５日專訊》據《第一財經》報道，重慶市區近期發生「燃氣費用暴漲」風

波，不少市民投訴，自去年末更換新燃氣錶後，在使用量未有增加情況下，燃氣公司結算的燃氣

費用卻大增，一些月份燃氣費用甚至比以前高２－３倍。

重慶市政府新聞辦上周六（１３日）舉行燃氣計量相關情況新聞發布會，針對上述問題，強

調市級相關部門已成立聯合調查組進駐涉事的重慶燃氣集團、凱源燃氣等相關燃氣企業開展調查

工作。聯合調查組將對氣錶質量、燃氣質量、氣錶計量、價格、收費、服務等方面進行全面調查

，弄清事實、還原真相，及時處理有關問題，回應市民關切。



＊重慶燃氣：調查組進駐不影響公司生產經營＊



《中國證券報》引述重慶燃氣證券部工作人員回應稱，調查組進駐不會對公司生產、經營產

生影響，公司目前生產、經營一切正常。重慶燃氣證券部工作人員表示，對於「因燃氣費用過高

引發消費者投訴」問題，公司目前沒有進一步的答覆。至於「２０２３年第四季度，重慶燃氣淨

利潤暴增８２４％，同期的賣氣量僅增長０﹒６９％」的數據，工作人員稱，目前公司年報尚未

披露，公司無法對具體數據作出進一步的回應。

重慶燃氣（滬：６００９１７）股價今日一度下跌５％，目前跌幅收窄至３﹒２％，報

６﹒３２元人民幣。（ｓｌ）

