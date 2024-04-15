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AH股新聞

15/04/2024 09:16

【聚焦數據】內地３月末Ｍ２增長８﹒３％低預期，創兩年半新低

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０４﹒８萬
億元（人民幣．下同），同比增長８﹒３％，低於預期的增長８﹒７％，創２０２１年９月以來
新低。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額６８﹒５８萬億元，同比增長１﹒１％，增速較上月略低０﹒１個百
分點，創２０２２年１月以來兩年多新低。
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額１１﹒７２萬億元，同比增長１１％。一季度淨投放現金３７６６
億元。（ｓｌ）

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