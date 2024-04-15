【聚焦數據】內地３月末Ｍ２增長８﹒３％低預期，創兩年半新低

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０４﹒８萬

億元（人民幣．下同），同比增長８﹒３％，低於預期的增長８﹒７％，創２０２１年９月以來

新低。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６８﹒５８萬億元，同比增長１﹒１％，增速較上月略低０﹒１個百

分點，創２０２２年１月以來兩年多新低。

流通中貨幣（Ｍ０）餘額１１﹒７２萬億元，同比增長１１％。一季度淨投放現金３７６６

億元。（ｓｌ）

