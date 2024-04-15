【聚焦數據】內地首季新增貸９﹒４６萬億人幣，３月３萬億低預期

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，一季度人民幣貸款增加９﹒４６萬億元（人民

幣．下同），據此計算，３月新增人民幣貸款約３﹒０９萬億元，稍低於預測的３﹒６萬億元。

分部門看，住戶貸款增加１﹒３３萬億元，其中，短期貸款增加３５６８億元，中長期貸款

增加９７５０億元；企（事）業單位貸款增加７﹒７７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒９７萬

億元，中長期貸款增加６﹒２萬億元，票據融資減少１﹒５萬億元；非銀行業金融機構貸款增加

２３３６億元。

３月末，本外幣貸款餘額２５１﹒８１萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣貸款餘額

２４７﹒０５萬億元，同比增長９﹒６％。

３月末，外幣貸款餘額６７０３億美元，同比下降１１﹒７％。一季度外幣貸款增加１４０

億美元。



＊３月新增存款大增至４﹒８萬億元＊



人民幣存款方面，一季度人民幣存款增加１１﹒２４萬億元，據此計算，３月新增人民幣存

款４﹒８萬億元，較２月的９６００億元大增３﹒８４萬億元。其中，住戶存款增加８﹒５６萬

億元，非金融企業存款增加２２２５億元，財政性存款減少２８５５億元，非銀行業金融機構存

款增加１﹒５６萬億元。

３月末，本外幣存款餘額３０１﹒４１萬億元，同比增長７﹒６％。月末人民幣存款餘額

２９５﹒５１萬億元，同比增長７﹒９％。

３月末，外幣存款餘額８３２６億美元，同比下降８﹒７％。一季度外幣存款增加３４７億

美元。（ｓｌ）

