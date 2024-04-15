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AH股新聞

15/04/2024 09:16

【聚焦數據】內地首季新增貸９﹒４６萬億人幣，３月３萬億低預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，一季度人民幣貸款增加９﹒４６萬億元（人民
幣．下同），據此計算，３月新增人民幣貸款約３﹒０９萬億元，稍低於預測的３﹒６萬億元。
　　分部門看，住戶貸款增加１﹒３３萬億元，其中，短期貸款增加３５６８億元，中長期貸款
增加９７５０億元；企（事）業單位貸款增加７﹒７７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒９７萬
億元，中長期貸款增加６﹒２萬億元，票據融資減少１﹒５萬億元；非銀行業金融機構貸款增加
２３３６億元。
　　３月末，本外幣貸款餘額２５１﹒８１萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣貸款餘額
２４７﹒０５萬億元，同比增長９﹒６％。
　　３月末，外幣貸款餘額６７０３億美元，同比下降１１﹒７％。一季度外幣貸款增加１４０
億美元。
　
＊３月新增存款大增至４﹒８萬億元＊
　
　　人民幣存款方面，一季度人民幣存款增加１１﹒２４萬億元，據此計算，３月新增人民幣存
款４﹒８萬億元，較２月的９６００億元大增３﹒８４萬億元。其中，住戶存款增加８﹒５６萬
億元，非金融企業存款增加２２２５億元，財政性存款減少２８５５億元，非銀行業金融機構存
款增加１﹒５６萬億元。
　　３月末，本外幣存款餘額３０１﹒４１萬億元，同比增長７﹒６％。月末人民幣存款餘額
２９５﹒５１萬億元，同比增長７﹒９％。
　　３月末，外幣存款餘額８３２６億美元，同比下降８﹒７％。一季度外幣存款增加３４７億
美元。（ｓｌ）

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