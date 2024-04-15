【聚焦數據】３月社融存量３９０萬億增８﹒７％，增速創記錄最低

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，２０２４年３月末社會融資規模存量為

３９０﹒３２萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％，增速創２０１７年有記錄以來的最

低。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４４﹒５９萬億元，同比增長９﹒２％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８１萬億元，同比下降３﹒６％；委託貸款餘額為

１１﹒１７萬億元，同比下降１﹒３％；信託貸款餘額為４﹒１萬億元，同比增長９﹒６％；未

貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０３萬億元，同比下降３﹒１％；企業債券餘額為３１﹒８３萬

億元，同比增長１﹒３％；政府債券餘額為７１﹒１５萬億元，同比增長１４﹒７％；非金融企

業境內股票餘額為１１﹒５１萬億元，同比增長６％。



＊對實體經濟發放人民幣貸款餘額佔社融存量６２﹒７％＊



從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒７％

，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比持平

；委託貸款餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１﹒１％，同比高

０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個百分點；企業債券

餘額佔比８﹒２％，同比低０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒２％，同比高０﹒９個百

分點；非金融企業境內股票余額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

