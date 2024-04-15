【ＦＯＣＵＳ】比特幣現貨ＥＴＦ頭啖湯，香港考量不止是ＦＯＭＯ

【ＦＯＣＵＳ】比特幣、期貨ＥＴＦ、現貨ＥＴＦ、策略ＥＴＦ……當愈來愈多的金融玩家

涉足新興虛擬資產，儘管關於比特幣「投機」、「過山車」、「無內在價值」的爭論從未休止，

但致力發展「國際虛擬資產中心」的香港，批准首批比特幣現貨ＥＴＦ如箭在弦，考量不止是「

ＦＯＭＯ（Ｆｅａｒ ｏｆ ｍｉｓｓｉｎｇ ｏｕｔ，錯失恐懼症）」。



＊最快今日揭盅，料花落老牌基金巨頭＊



連漲７個月的比特幣，２月、３月分別狂飆４４％、１７％，首次突破７３０００美元，美

國ＳＥＣ（證券交易委員會）１月中批准的１１隻比特幣現貨ＥＴＦ被指是最大推手。數據顯示

，上述ＥＴＦ首季錄資金淨流入１２１億美元，惟進入４月後顯著回落，上周五（１２日）更錄

淨流出２８﹒７億美元。

隨著２０日正式「減半」倒數僅剩５日，ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｎｅｗｓ效應帶動獲利了結，

以及伊朗周末空襲以色列領土刺激中東局勢升溫，隔夜比特幣一度短短１５分鐘急瀉近４０００

美元，幣圈翹首以待最快周一（１５日）揭盅的香港首批現貨ＥＴＦ名單，被寄予催谷下一新高

的厚望。

鑑於證監會官網上周三（１０日）凌晨更新虛擬資產管理基金名單，新增嘉實國際、華夏香

港

，市場預期，現貨ＥＴＦ「頭啖湯」料花落嘉實、華夏、惠理等老牌基金巨頭。



＊大佬紛轉軚，龐大資金冀搭升值快車＊



時值美債重回牛市無期，美股回報愈來愈窄，主權債務、銀行恐慌、商業地產等危機一觸即

發，就連早前對比特幣嗤之以鼻的貝萊德首席執行官Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ、橡樹資本創始人

Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ，亦對此改觀。

前者從２０１７年斥比特幣為「洗錢」，到如今管理吸金最快的比特幣現貨ＥＴＦ（首

季錄淨流入１３９億美元）；後者１月剛剛稱比特幣「沒有內在價值，只由有限的供應驅動」，

４月就改口稱「這是一種反銀行的遊戲，銀行的弱點顯示了比特幣的優勢」。

今年以來，跟內房、Ａ股、港股形成鮮明對比的是，投資者不惜以高溢價湧入美股、日股

ＥＴＦ，以致多隻ＥＴＦ須設定每日認購上限；同時，內地多隻黃金ＥＴＦ規模亦刷新新高，並

推動漲停潮。龐大資金尋找新的財富蓄水池和冀望搭乘高回報資產快車，與其將機會拱手讓人，

香港親自落場提升自身市場深度和資金活躍度，無疑是明智之選。



＊贏家通吃考驗價差，清晰監管不可缺＊



從美國已獲批的１１隻比特幣現貨ＥＴＦ看，排名第一的貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅ

Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｔｒｕｓｔ首季資金淨流入，即超過後９間的總和。而資金流入、成交量將

影響ＥＴＦ的買賣價差，進而強化「贏家通吃」效應，香港即將推出的比特幣現貨ＥＴＦ能否跟

美國上市的ＥＴＦ平分秋色？比特幣未來走勢、投資者資格界定、資金進出規則等至關重要。

較７３７９８美元歷史高位大幅回吐之下，比特幣年初至今回報仍高達５５％，即便如此，

全球第二大資產管理公司Ｖａｎｇｕａｒｄ、Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｗｅａｌｔｈ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ首席投資官等，仍舊對此抱謹慎態度，並在投資組合中對其敬而遠之。

注定將再刷新新高的比特幣，到底是不是財富增值╱保值新途徑？唯有時間知道答案。對香

港而言，清晰的監管制度、完善的法律保障，方能推動虛擬資產產業八方來朝，蓬勃發展。

