  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/04/2024 13:20

【ＦＯＣＵＳ】比特幣現貨ＥＴＦ頭啖湯，香港考量不止是ＦＯＭＯ

　　【ＦＯＣＵＳ】比特幣、期貨ＥＴＦ、現貨ＥＴＦ、策略ＥＴＦ……當愈來愈多的金融玩家
涉足新興虛擬資產，儘管關於比特幣「投機」、「過山車」、「無內在價值」的爭論從未休止，
但致力發展「國際虛擬資產中心」的香港，批准首批比特幣現貨ＥＴＦ如箭在弦，考量不止是「
ＦＯＭＯ（Ｆｅａｒ　ｏｆ　ｍｉｓｓｉｎｇ　ｏｕｔ，錯失恐懼症）」。
　
＊最快今日揭盅，料花落老牌基金巨頭＊
　
　　連漲７個月的比特幣，２月、３月分別狂飆４４％、１７％，首次突破７３０００美元，美
國ＳＥＣ（證券交易委員會）１月中批准的１１隻比特幣現貨ＥＴＦ被指是最大推手。數據顯示
，上述ＥＴＦ首季錄資金淨流入１２１億美元，惟進入４月後顯著回落，上周五（１２日）更錄
淨流出２８﹒７億美元。
　　隨著２０日正式「減半」倒數僅剩５日，ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　ｎｅｗｓ效應帶動獲利了結，
以及伊朗周末空襲以色列領土刺激中東局勢升溫，隔夜比特幣一度短短１５分鐘急瀉近４０００
美元，幣圈翹首以待最快周一（１５日）揭盅的香港首批現貨ＥＴＦ名單，被寄予催谷下一新高
的厚望。
　　鑑於證監會官網上周三（１０日）凌晨更新虛擬資產管理基金名單，新增嘉實國際、華夏香

，市場預期，現貨ＥＴＦ「頭啖湯」料花落嘉實、華夏、惠理等老牌基金巨頭。
　
＊大佬紛轉軚，龐大資金冀搭升值快車＊
　
　　時值美債重回牛市無期，美股回報愈來愈窄，主權債務、銀行恐慌、商業地產等危機一觸即
發，就連早前對比特幣嗤之以鼻的貝萊德首席執行官Ｌａｒｒｙ　Ｆｉｎｋ、橡樹資本創始人
Ｈｏｗａｒｄ　Ｍａｒｋｓ，亦對此改觀。
　　　　前者從２０１７年斥比特幣為「洗錢」，到如今管理吸金最快的比特幣現貨ＥＴＦ（首
季錄淨流入１３９億美元）；後者１月剛剛稱比特幣「沒有內在價值，只由有限的供應驅動」，
４月就改口稱「這是一種反銀行的遊戲，銀行的弱點顯示了比特幣的優勢」。
　　今年以來，跟內房、Ａ股、港股形成鮮明對比的是，投資者不惜以高溢價湧入美股、日股
ＥＴＦ，以致多隻ＥＴＦ須設定每日認購上限；同時，內地多隻黃金ＥＴＦ規模亦刷新新高，並
推動漲停潮。龐大資金尋找新的財富蓄水池和冀望搭乘高回報資產快車，與其將機會拱手讓人，
香港親自落場提升自身市場深度和資金活躍度，無疑是明智之選。
　
＊贏家通吃考驗價差，清晰監管不可缺＊
　
　　從美國已獲批的１１隻比特幣現貨ＥＴＦ看，排名第一的貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅ　　
Ｂｉｔｃｏｉｎ　　Ｔｒｕｓｔ首季資金淨流入，即超過後９間的總和。而資金流入、成交量將
影響ＥＴＦ的買賣價差，進而強化「贏家通吃」效應，香港即將推出的比特幣現貨ＥＴＦ能否跟
美國上市的ＥＴＦ平分秋色？比特幣未來走勢、投資者資格界定、資金進出規則等至關重要。
　　較７３７９８美元歷史高位大幅回吐之下，比特幣年初至今回報仍高達５５％，即便如此，
全球第二大資產管理公司Ｖａｎｇｕａｒｄ、Ｇｏｌｄｍａｎ　Ｓａｃｈｓ　Ｗｅａｌｔｈ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ首席投資官等，仍舊對此抱謹慎態度，並在投資組合中對其敬而遠之。
　　注定將再刷新新高的比特幣，到底是不是財富增值╱保值新途徑？唯有時間知道答案。對香
港而言，清晰的監管制度、完善的法律保障，方能推動虛擬資產產業八方來朝，蓬勃發展。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金