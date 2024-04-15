【政策解讀】瑞銀：「國九條」料令併購退市加速，交易監管趨嚴

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院近日印發資本市場第三個「國九條」（《關於加強監管

防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》），將「嚴把發行上市準入關」置於首位，並要

求建立重大政策信息發布協調機制，以及要求公募基金從規模導向向投資者回報導向轉變等。投

行瑞銀在一份報告中表示，這顯示政策層對資本市場發展和改革的高度關注，也反映出資本市場

對中國經濟發展的戰略重要性日益凸顯。

瑞銀指出，２００４年發布的第一個「國九條」，提出解決非流通股問題，迎來了一輪股權

分置改革，為２００５－２００７年Ａ股的繁榮鋪平了道路。２０１４年的第二個「國九條」，

重點包括股票發行註冊制、發展私募基金、做強專業機構投資者、擴大證券期貨業對外開放等，

成就了ＩＰＯ（首次公開發行）註冊制和互聯互通（滬深港通）等里程碑。



＊瑞銀：更高的ＩＰＯ品質或將提高Ａ股可投資性＊



該行認為，十年後的最新「國九條」重點包括：

一是ＩＰＯ準入收緊－－今年第一季的ＩＰＯ數量放緩至２３６億元人民幣的歷史低點，據

報不少候選企業近期已撤回申請，中證監承諾促進一二級市場均衡發展，體現了對二級市場流動

性的承諾，從長遠看，相信更高的ＩＰＯ品質也應該會提高Ａ股的可投資性。

二是完善減持規則和現金分紅監管－－今年回購計劃數量和金額均大幅上升，近年的分紅呈

上升趨勢，這顯示Ａ股上市公司更重視股東回報和市值管理。

三是退市監管－－Ａ股每年退市數量及市值均低於已開發市場，瑞銀預計併購和退市都會加

速。

四是交易監管趨嚴－－Ａ股第四季度波動後，程序化交易新規旨在更好地規範高頻量化交易

，以及提出更好的極端情景應對措施等，將有助於市場長期盤整生長。

五是挖掘中長期資金－－今年第一季ＥＴＦ單位淨收益同比上升２６３％，保險公司的股票

投資也在上升，瑞銀預期股票共同基金將強勁成長，指數投資推廣以及Ａ股的長期投資者（保險

公司╱社保╱養老金╱銀行理財產品）將受到鼓勵；制度化應有助於優質股票和高股息股票跑贏

大盤。

六是進一步改革開放－－預計跨國互聯互通進一步拓寬，海外ＩＰＯ及融資管道進一步擴大

。（ｓｌ）

