【人行操作】分析：ＭＬＦ再次縮量，避免釋放進一步寬鬆信號

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展

１０００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ（中期借貸便利）操作和２０億元七天期逆回購操

作，利率分別持平於２﹒５％和１﹒８％。本月ＭＬＦ操作規模較到期量低７００億元，為連續

第二個月縮量續做。

人行連續第二個月縮量平價續做ＭＬＦ，《路透》引述分析認為，進入４月以來，寬資金推

動同業存單利率大幅下滑，ＭＬＦ需求進一步萎縮；而美聯儲局降息預期時點後移，匯率牽絆下

人行亦繼續選擇以靜制動。

大華銀行中國全球金市部總監周石磊表示，人行縮量平價續做主要是兼顧內外：美聯儲局推

遲降息，中國要維持匯率平衡，加上人行提示長債風險。周石磊指出，這次人行公告中沒有提及

「充分滿足機構需求」，也反映了人行一定態度，可能預示長債風險為近期人行關注點。



＊市場關注４月政治局會議政策風向＊



上海一銀行交易員亦提到，近期對於警惕和防範長債風險的聲調很高，在這種大環境下，政

策也會保持定力，避免釋放進一步寬鬆信號。上述交易員還認為，近幾個月ＭＬＦ到期量不高，

只要經濟形勢尚可，也為人行繼續保持政策利率平穩創造了客觀條件；而特別國債發行第二季大

概率落地，下一階段人行主要任務應該還是配合營造合適的流動性環境。

報道並引述一銀行理財子公司人士表示，考慮到當前存單和ＭＬＦ的利差幅度，本月ＭＬＦ

續做的縮量幅度尚可，至少仍表達了維穩的態度，後續還要關注政策的進一步定調，「先看４月

政治局會議甚麼表態」。



＊機構料年中前後ＭＬＦ利率將下調＊



東方金誠宏觀分析師王青等則認為，當前及未來一段時間物價水平偏低，經濟增長動能有待

進一步改善，未來下調ＭＬＦ操作利率仍是重要政策選項之一；他們判斷，年中前後ＭＬＦ利率

有望下調，幅度約在０﹒１至０﹒２個百分點左右。（ｓｌ）

