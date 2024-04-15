【數據前瞻】機構：中國第一季ＧＤＰ增速同比料放緩至４﹒６％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局明日公布２０２４年第一季ＧＤＰ及３月工業增加

值、投資和消費數據。據《路透》綜合５０家機構預估中值顯示，中國第一季經濟基本面延續修

復態勢，運行好於預期，當季國內生產總值（ＧＤＰ）同比料增長４﹒６％，增速較前值（去年

第四季）放緩０﹒６個百分點；有１１家機構預估中值顯示，第一季ＧＤＰ環比預計增長

１﹒４％，較去年第四季的１％有所加快。

同時，約３０家機構預估中值顯示，單以３月來看，高基數影響下工業和消費同比增速料均

有所放緩，３月規模以上工業增加值料增長６％，增速較２月放緩１個百分點；社會消費品零售

總額料增４﹒６％，增速較２月放緩０﹒９個百分點；１－３月固定資產投資預計同比增長

４﹒１％，增速較前值（１－２月）放緩０﹒１個百分點。



＊３月工業生產景氣好，消費需求節後回落，製造業投資擴大＊



浙商證券宏觀研究李超團隊認為，第一季基本面延續修復態勢，供給端修復超預期且顯著快

於需求端。３月工業生產景氣總體向好，工業穩增長政策前置發力，同時考慮到今年３月較去年

同期少兩個工作日，預計３月規上工業增加值同比增速或為５﹒６％，一季度估為６﹒５％。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤預計，中國一季度ＧＤＰ環比折年增速可能改善至６％左右

，但高基數或拖累其同比增速從去年四季度的５﹒２％放緩至４﹒５％－５％，並稱其預估面臨

上修風險。

民生銀行首席經濟學家溫彬團隊認為，春節過後居民對於服務消費、耐消品的需求回落，疊

加１、２月全國城鎮調查失業率出現回升，影響居民收入和消費表現，消費市場呈現弱復甦勢頭

，預計３月消費同比增速將回落至４﹒５％左右。投資方面，考慮到出口略有回暖，製造業企業

利潤降幅已明顯轉正，以及政策要求「加快發展新質生產力」，預計第一季製造業投資同比增速

將回升至１０％左右；房地產開發投資同比降幅將收窄至８﹒７％左右，基建投資預計同比增長

６％。綜合看，一季度固定資產投資同比增長４﹒４％左右。（ｓｌ）

