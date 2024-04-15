【大國博弈】耶倫稱不排除額外徵關稅，應對中國產能過剩問題

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財政部長耶倫表示，針對中國的製造產能，美國不排除採

取任何應對措施，包括可能徵收額外關稅，以阻止大量廉價商品湧入美國市場。

耶倫在ＣＮＮ一個節目中表示，美方擔心，中國在一些產能嚴重過剩領域的出口可能會在美

國市場激增，「我在與他們的討論中非常明確地表示，這不僅是我們的疑慮，也是其他國家、歐

洲、日本，甚至新興市場、印度、墨西哥、巴西的疑慮」。當被問及美國會否徵收額外關稅時，

耶倫表示，不會排除任何可能的應對措施，「但我們確實希望負責任地管理這種關係」。



＊官媒連日發文反擊「中國產能過剩論」＊



耶倫４月５－９日訪問中國，期間批評中國不公平的經濟措施，包括透過補貼特定領域的過

度生產來扭曲全球市場。官媒新華社隨後接連發表３篇《全球視野下中國產能真實敘事系列評論

》以及《起底「中國產能過剩論」荒謬邏輯》等文章，指自去年中國汽車出口量登頂世界第一以

來，美西方一些政客陷入競爭焦慮，為打壓中國車企、實施保護主義找借口，開始渲染所謂「中

國產能過剩論」，指責「中國政府補貼造成電動汽車等新能源領域產能過剩，而中方為消化這些

過剩產能，以所謂低價在海外傾銷導致市場扭曲，損害他國經濟」。

文章強調，中國新能源產業產能與需求端的巨大潛力相比遠未「過剩」，並認為保護主義對

新興產業發展而言並非解決之道，雙贏共贏才是發展方向。文章還引述學者指出，中國貿易競爭

力絕非依靠西方所指責的政府補貼，而是依靠中國研發能力的提升、完整產業鏈供應鏈的支撐，

再加上中國巨大的市場，「這些其他國家無法比擬的要素加在一起讓中國形成了產能優勢」。

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