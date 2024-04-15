《國企紅籌》海通證券（０６８３７）涉違規被中證監立案

《經濟通通訊社１５日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，於上周
五（１２日）收到中國證監會《立案告知書》，因該集團在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦
白２０２３年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據內地法律法規，於３月１３日，中國證
監會決定對該集團進行立案。
該集團指，將全面配合中國證監會的相關工作，同時嚴格按照監管要求履行信息披露義務，
目前該集團經營情況正常。（ｗｈ）
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15/04/2024 07:53
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五（１２日）收到中國證監會《立案告知書》，因該集團在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦
白２０２３年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據內地法律法規，於３月１３日，中國證
監會決定對該集團進行立案。
該集團指，將全面配合中國證監會的相關工作，同時嚴格按照監管要求履行信息披露義務，
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