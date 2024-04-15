《國企紅籌》海通證券（０６８３７）涉違規被中證監立案

《經濟通通訊社１５日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，於上周

五（１２日）收到中國證監會《立案告知書》，因該集團在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦

白２０２３年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據內地法律法規，於３月１３日，中國證

監會決定對該集團進行立案。

該集團指，將全面配合中國證監會的相關工作，同時嚴格按照監管要求履行信息披露義務，

目前該集團經營情況正常。（ｗｈ）

