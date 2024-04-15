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AH股新聞

15/04/2024 07:53

《神州民企》天齊鋰業（０９６９６）執行副總裁劉瑩辭職

　　《經濟通通訊社１５日專訊》天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）公布，董事會
於上周五（１２日）收到執行副總裁劉瑩書面辭職報告。辭職報告自送達董事會之日起生效。
　　該集團指，劉瑩因個人原因申請辭任，辭職後不再擔任集團任何職務，不會影響公司正常運
行，截至上周四（１１日），她不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾事項，未直接持有該集
團股票，通過認購公司員工持股計劃份額間接持有１﹒４３股。（ｗｈ）

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