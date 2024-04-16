【數據解讀】統計局：３月主要經濟指標回落因去年基數高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國一季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比

增５﹒３％，優於市場預期４﹒６％，且為三個季度最高水平；不過，３月工業增加值增

４﹒５％，創去年９月以來最低水平，大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長

３﹒１％，增速創去年７月以來最低水平。

國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會表示，３月份一些主要經濟指標回落，很重要的原

因是去年同期對比基數較高，實際生產水平並不低。去年１至２月份受疫情困擾，一些企業的生

產工作量、出口訂單兌現等積壓到去年３至４月份，所以推升了去年３月和４月的基數。目前看

，支撐經濟回升向好的積極因素在累積增多。



＊內外需都有回暖的積極變化＊



首季工業增加值增長６﹒１％，是近幾年季度中間表現比較好的一個數字，盛來運表示，工

業增速比較好跟去年的基數也有一定的關係，去年一季度的時候，有部分地區還受疫情的困擾，

去年的工業增加值增長是２﹒９％，所以基數有一定的效應，但主要是內外需都有回暖的積極變

化、跟近期一些政策的推動有關、企業信心增強。從後勢來看，由於支撐工業回升向好的幾個原

因在今後一個時期繼續發揮作用，判斷工業經濟回升向好的態勢會得以繼續保持。當然，回升的

基礎還需要進一步鞏固，其需要加大對實體經濟的支持。

