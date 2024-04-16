【數據解讀】統計局：ＧＤＰ增５﹒３％符實際，經濟恢復存不平衡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國首季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增

５﹒３％，優於市場預期４﹒６％，且為三個季度最高水平；不過，３月工業增加值增４﹒５％

，創去年９月以來最低水平，大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％

，增速創去年７月以來最低水平。

國家統計局副局長盛來運今日在國新辦新聞發布會上表示，一季度ＧＤＰ同比增長５﹒３％

，這個數據很多人覺得比預期要高，但是想說明的是，第一，ＧＤＰ增長５﹒３％是符合實際的

。第二，ＧＤＰ增長５﹒３％是有支撐的。第三，實物量指標的增長情況與ＧＤＰ增長相匹配。

盛來運稱，當然也注意到，經濟恢復有不平衡性，核算是所有行業增加值的一個匯總，是一

個反映總體情況的指標。從恢復的程度來看，消費的恢復不如生產，中小微企業的恢復不如大企

業，所以經濟恢復存在一個明顯的不平衡性，大家對這個數據的感受，可能就有一定的不同認識

。

盛來運表示，下一步，在繼續加強經濟回升向好基礎的同時，要進一步關注經濟發展的不平

衡性，尤其是要關注對中小微企業的發展。

