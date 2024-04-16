《駐京專電》統計局：加快培育新興和未來產業，做大新質生產力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局副局長盛來運表示，要繼續加

快培育和發展新質生產力，因為它是中國經濟轉型和高質量發展的最大動力，也是最好的抓手。

所以，一定要統籌好，要因地制宜，在做好傳統產業技術改造升級的同時，加快培育新興產業和

未來產業，做大做強新質生產力。



＊新能源車產量一季度增長２９﹒２％＊



一季度，規模以上高技術製造業增加值同比增長７﹒５％，比去年四季度提升２﹒６個百分

點；高技術服務業繼續保持較快增長態勢，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長

１３﹒７％，比去年四季度提升２﹒５個百分點。新產業較快發展，新產品加快培育，保持較快

增長速度。新能源車產量，在前幾年高速增長的基礎上，今年一季度增長２９﹒２％；太陽能電

池增長２０％；與光伏相關的多晶硅、單晶硅增速仍高達５０％以上；服務機器人增長

２６﹒７％，將近３０％；另外，半導體、３Ｄ打印，都是保持兩位數以上的高位增長。

一季度，高技術產業投資同比增長１１﹒４％，比去年全年提升１﹒１個百分點；高技術服

務業投資增長１２﹒７％。另外，一批新的基建加快落地，包括５Ｇ基站，截至２月底，新增

１３﹒２萬個５Ｇ基站，現在總量超過３５０萬個。另外，還有東數西算、光纖通信等一些新基

礎設施加快落地。數字經濟方面，數字經濟是新質生產力的一個重要方面，中央和各地方高度重

視數字經濟發展，加快推進產業數字化和數字產業化。２０２２年數字經濟核心產業增加值是

１１﹒４萬億元，佔ＧＤＰ比重９﹒４％。

