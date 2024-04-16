【數據解讀】統計局：經濟會延續向好，不僅看增速更要看質量改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會

表示，就二季度的走勢，包括全年能否實現５％的目標。從內部來講，經濟多項指標顯示中國經

濟回暖，包括採購經理人指數ＰＭＩ，另外中央為了繼續擴大需求，出台了支持設備更新和消費

品以舊換新的政策，這些政策是繼續增強經濟回升向好的動力。此外，假日經濟繼續顯示較好效

應，所以從今後一個時期來看，經濟會延續恢復向好態勢。

目前來看，支撐經濟繼續回升向好的積極因素累積增多。外需回暖，今年世界經濟雖然面臨

著很多複雜情況，具有很大不確定性，但是一些先行指標顯示，３月份全球製造業採購經理人指

數是５０﹒６％，這已經是連續３個月回升。世貿組織預計，今年全球貨物貿易量增長可能達到

２﹒６％，而去年是負的，這有利於出口需求的支撐。



＊要承受經濟轉型的一些陣痛＊



下階段，中國仍處於結構調整轉型升級的階段，一些企業要進行轉型升級，要承受轉型的一

些陣痛。由於傳統產業調整，新動能培育，出現一些經濟增長波動是很正常的，但是發展質量是

在持續提升，高質量發展不斷進步，這才是中國經濟回升向好的基本面。所以，經濟向好不僅僅

是增速回升，更要看到質量改善。這樣看中國經濟才更全面，才能增強對中國經濟的信心。

