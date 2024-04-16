《駐京專電》全國人大常委會會議下周二至五舉行，審議會計法草案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》十四屆全國人大常委會第二十三次委員長

會議１６日上午在北京人民大會堂舉行。委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常

委會第九次會議４月２３日至２６日在北京舉行。

人大常委會會議將審議學位法草案、關稅法草案；審議國防教育法修訂草案的議案；審議國

務院關於提請審議會計法修正草案的議案、關於提請審議統計法修正草案的議案、關於提請審議

能源法草案的議案、關於提請審議原子能法草案的議案、關於提請審議反洗錢法修訂草案的議案

、關於提請審議農業技術推廣法等３部法律的修正案草案的議案、關於提請審議關於授權國務院

在海南自由貿易港暫時調整適用食品安全法有關規定的決定草案的議案等。



＊審議金融企業國有資產管理情況專項報告＊



委員長會議建議的常委會第九次會議議程還有：審議國務院關於２０２３年度環境狀況和環

境保護目標完成情況的報告、關於金融企業國有資產管理情況專項報告審議意見的研究處理情況

和整改問責情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報

告；審議有關任免案等。

委員長會議審議通過了全國人大常委會２０２４年度工作要點和立法、監督、代表工作計劃

，審議通過了十四屆全國人大二次會議重點督辦建議選題。

