《ＡＩ熱潮》商湯本月將發布一系列全新大模型技術及應用

《經濟通通訊社１６日專訊》商湯（０００２０）近日宣布，去年４月發布的「日日新．商

量大語言模型－通用版本」的綜合評測成績已經全面超越ＧＰＴ－３﹒５，比肩ＧＰＴ－４。商

湯將在今年４月，再度發布一系列全新大模型技術及應用。

此外，今年４月１９日至２１日，全球矚目的Ｆ１大獎賽將重回上海，中國首位Ｆ１車手周

冠宇也將在此迎來主場首秀。商湯科技在２０２２年就已經進入了Ｆ１的賽場，與周冠宇所在車

隊達成技術合作，利用商湯ＡＩ技術優化車隊的決策過程和比賽策略，助力車隊成績提升。

商湯科技ＣＥＯ徐立近日在與Ｆ１車手周冠宇的對話活動上表示，ＡＩ＋體育是未來大模型

落地發展的一大潛力方向。商湯基於自身的視覺大模型體系，打造出多相機視覺動作捕捉系統，

可實現智能化高光時刻抓取、精彩瞬間生成，技術數據統計，動作分析判斷，賽事直播支持等功

能，輔助運動員表現能力分析，對於運動能力進行提升。

此外，商湯ＡＩ技術也為賽事直播帶來更豐富、直觀的展示效果。比如，在乒乓球比賽中，

商湯科技通過３Ｄ動作捕捉技術、ＡＲ特效渲染引擎，成功實現乒乓球賽事數據採集與可視化轉

播。不僅能看到乒乓球的運動軌跡、落點，還能將球的轉速、旋轉方向的可視化。（ｌｃ）

