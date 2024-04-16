《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行開金融穩定會議，遏增量風險

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：構建防範化解金融風險長效機制

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人行近日召開２０２４年金融穩定工作會議。會議提出，持續有效防控化解重點領域風險，有力

有序有效處置存量風險，遏制增量風險。強化金融穩定保障體系，構建防範化解金融風險長效機

制。



從嚴監管信號明確，分拆上市更趨理性

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國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》提出，從嚴監管分拆上市

。記者近日梳理發現，企業分拆上市更趨理性，多家公司終止分拆上市，Ａ股分拆上市路徑選擇

日益多元化。



上市公司密集發聲，提升競爭力，回報投資者

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新「國九條」發布後，多家上市公司迅速組織學習，紛紛表示將堅決貫徹落實新「國九條」相關

要求，驅動高質量發展，提升核心競爭力，積極回報投資者。





《上海證券報》



完善系統性風險認定機制

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人行近日召開２０２４年金融穩定工作會議。會議認為，要持續健全金融風險監測評估框架，堅

持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，有效防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系，

推動深化金融體制改革，助力金融高質量發展和金融強國建設，各項工作取得積極成效。



建設與金融強國相匹配的高質量資本市場

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國務院日前發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，這也是國務院

第三次出台的資本市場指導性文件。文件明晰頂層設計，聚焦中國式現代化這個中心，錨定金融

強國建設這一奮鬥目標，推動資本市場以自身高質量發展更好服務經濟社會高質量發展的大局。



各地房地產項目「白名單」穩步推進

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記者近日採訪獲悉，健全合規房地產項目「白名單」制度正穩步推進，將做到「能進盡進」，加

快放款速度；同時對暫不符合「白名單」要求的項目，有關方面也將抓緊拿出有針對性的解決方

案。





《證券時報》



持續有效防控化解重點領域風險，遏制增量風險

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人行近日召開２０２４年金融穩定工作會議。會議提出，要持續健全金融風險監測評估框架，堅

持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，有效防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系，

推動深化金融體制改革，助力金融高質量發展和金融強國建設，各項工作取得積極成效。



上交所持續強化現金分紅監管

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國務院近日發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，將強化上市公

司現金分紅監管放到了突出位置。在資本市場新「國九條」出台兩天後，４月１４日晚，上交所

再一次出手，向吉林高速下發監管問詢函，要求公司說明貨幣資金餘額較高且多年盈利的背景下

，連續多年不或少現金分紅的原因及合理性。



黑龍江築牢糧食安全「壓艙石」

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日前，記者在黑龍江採訪時了解到，該省深入實施「藏糧於地、藏糧於技」戰略，通過良田、良

種、良法、良機、良制「五良法」多種糧、種好糧，抓好糧食生產，進一步築牢國家糧食安全「

壓艙石」。（ｌｃ）

