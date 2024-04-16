《神州經脈》首季ＧＤＰ超預期，工業消費卻走弱，股匯均跌

《神州經脈》環球股市疲軟，滬綜指今早（１６日）先行低開０﹒４５％，深成指低開

０﹒６１％。早上１０時國家統計局公布的數據顯示，今年首季ＧＤＰ增５﹒３％，高於預期甚

至高於中國政府今年的增長５％目標，惟同日公布的多項３月經濟數據反映工業生產和消費雙疲

弱局面。受累３月經濟數據表現不振，加上小盤股崩盤持續，Ａ股盤中跌幅加大，直至全日收市

創下超過一個半月以來最大跌市，滬指收跌１﹒６５％，報３００７﹒０７點，盤中低見

３００５﹒３４，終於守住三千關，深成指更跌２﹒２９％，創業板指同挫１﹒９７％。兩市全

日成交９４７２億元人民幣，按日跌５％，陸股通淨流出約２８億元人民幣。

隔夜美國公布的零售數據依舊強勁，美元回到逾五個月新高，人民幣貶壓更進一步。人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤一度跌穿７﹒２４，不過中國一季度經濟增速明顯好於預

期，加上中國國有大行提供美元流動性助緩跌勢，跌幅迅速收復，惟逢低購匯需求仍多，隨後匯

價逐漸回吐多數漲幅，最終收報７﹒２３９６，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１點子，四

連跌，續創去年１１月１７日以來五個月新低，全日在７﹒２２８８至７﹒２４２２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０２８，較上個交易日跌４９點子，兩連跌，創３月１

日以來逾一個半月新低，與市場預測偏離仍有近１４５０點，上個交易日報７﹒０９７９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。習近平指出，中德產

業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保

障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等

新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。習近平並指，中國出口電動汽車、鋰電池、

光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉

型作出巨大貢獻。中德雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發

，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。



２﹒ 國家統計局公布，今年首季ＧＤＰ增５﹒３％，高於預期的４﹒６％，亦高於政府今年的

增長５％目標，比去年第四季環比增１﹒６％，表現強勁。不過，３月工業增加值增４﹒５％，

創去年９月以來最低水平，大幅低於預期增６％；３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，

增速創去年７月以來最低水平。首季全國固定資產投資則增４﹒５％，略高預期增４﹒１％。此

外，３月全國城鎮調查失業率回落至５﹒２％，比上月和上年同月均下降０﹒１個百分點。國家

統計局副局長盛來運表示，３月一些主要經濟指標回落，主要原因是去年同期對比基數較高，實

際生產水平並不低。機構分析認為，首季ＧＤＰ增速超預期，主要是出口推動，當下內需仍乏力

，後續財政政策仍將發力擴大內需。



３﹒ 今日Ａ股市場合共４８４０隻個股下跌，包括約７５０隻個股跌停，所有個股中位數表現

為暴跌６﹒７２％。其中細價股連續第二日崩盤，反映小盤股表現的中證２０００指數全日急跌

７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，至於萬得微盤股指數今日更大跌１０﹒５５％，兩日累計

暴跌１９﹒４３％。賽後復盤，有意見指出，Ａ場上市公司質素參差不齊，中小市值股份的公司

管理更是一言難盡，而國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量公司

面臨退市風險。有內媒急發文，強調接近市值退市指標的公司只有個位數，且前期已向市場充分

提示；退市新規的安排也重點考慮了平穩過渡，例如財務類退市指標從２０２４年年報披露才開

始適用，所以短期內不會對市場造成實質衝擊。



４﹒ 惠譽此前維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定」調整為「負面」，至於違

約評等仍然保持「Ａ＋」級別。一周後惠譽發表報告，跟進將內地六大國有銀行的評級展望從「

穩定」調整至「負面」，稱有關修訂反映在中國經濟形勢不明朗的情況下，公共財政前景面臨的

風險不斷增加。被下調展望的六大國有銀行分別為工商銀行、中國銀行、建設銀行 、農業銀行

、交通銀行以及郵儲銀行。六家銀行的長期外幣發行人違約評級（ＩＤＲ）、政府支持評級

（ＧＳＲ）和短期發行人違約評級亦已獲得確認。



５﹒ 國家統計局今日公布３月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家

統計局公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌２﹒２％，為

２０１５年８月以來最大降幅；３月環比下跌０﹒３％，連續三個月相同。另外，中指研究院最

新報告顯示，一季度新建商品房銷售面積為２﹒３億平方米，同比下降１９﹒４％，降幅較１－

２月收窄１﹒１個百分點；３月商品房銷售面積為１﹒１億平方米，同比下降１８﹒３％。一季

度新建商品房銷售額為２﹒１萬億元，同比下降２７﹒６％，降幅較１－２月收窄１﹒７個百分

點；３月商品房銷售額為１﹒１萬億元，同比下降２５﹒９％。一季度全國房地產開發投資額為

２﹒２萬億元，同比下降９﹒５％；３月全國房地產開發投資額為１萬億元，同比下降

１０﹒１％。



６﹒ 據《財聯社》報道，萬達商管在引入６００億元投資後，旗下大連新達盟商業管理有限

公司董事會將進行重組。知情人士透露，由於交易目標在第二季度交割，預計新達盟董事會也將

在交割同步完成重組。具體董事會人員佔比方面，由於聯合投資方合共持股６０％，估計該比例

也將反映在董事會中。分析指，萬達引入新戰投，有望幫助其度過流動性難關，投資者將會進入

新達盟董事會參與公司治理。上月３０日，大連萬達商管集團與太盟投資集團、中信資本等５家

機構正式簽署投資協議，５家投資方聯合向大連新達盟投資約６００億元；新達盟的子公司為珠

海萬達商管。



７﹒ 海關總署廣東分署數據顯示，今年一季度，廣東外貿進出口２﹒０４萬億元，同比增長

１２％，進出口規模為歷史同期首次突破２萬億元，創歷史同期新高，增速高出去年四季度

１０﹒２個百分點，創１１個季度以來最好表現。其中，出口１﹒３１萬億元，增長９％；進口

７３１１﹒４億元，增長１７﹒６％。



８﹒ 民航局數據顯示，２０２４年一季度，全行業共完成旅客運輸量接近１﹒８億人次，為歷

年一季度客運量最高值，同比增長３７﹒７％，較２０１９年同期增長１０﹒２％。全行業一季

度共完成貨郵運輸量２００﹒７萬噸，為歷年一季度貨運量最高值，同比增長３４﹒４％，較

２０１９年同期增長１９﹒６％。３月，全行業共完成旅客運輸量５４７３萬人次，同比增長

２５﹒７％，較２０１９年同期增長７﹒３％。完成貨郵運輸量７０﹒８萬噸，同比增長

２８﹒２％，較２０１９年同期增長１２﹒３％。（ｓｌ）

