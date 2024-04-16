《鍾之日記》ＧＤＰ超預期，奈何魚缸閃崩

《鍾之日記》４月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



儘管歐美各國呼籲以色列避免戰爭擴大化，但以色列軍方高層矢言必定對伊朗上周末的無人

機和導彈襲擊作出反擊。中東局勢面臨進一步惡化，導致華爾街恐慌有增無減，美股周一（１５

日）續全面下挫，道指連跌六日，港股亦受累向下，盤中內地３月經濟數據遜色，加上Ａ股出現

崩跌行情，拖累恒生指數全日收跌３５１點或２﹒１％，報１６２４８點，主板成交近１１４６

億元。注意到恒指跌穿５０天及１００天線收市，出現尋底格局，後市下試１６０００關尋支持

機會相當大。



＊Ａ股小盤股兩連崩，疑為重拳監管餘波＊



環球股市疲軟、３月經濟數據表現不振，加上小盤股崩盤持續，Ａ股盤中跌幅加大，直至全

日收市創下超過一個半月以來最大跌市，滬指收跌１﹒６５％，報３００７﹒０７點，盤中低見

３００５﹒３４，終於守住三千關，深成指更跌２﹒２９％，創業板指同挫１﹒９７％。兩市全

日成交９４７２億元人民幣，按日跌５％，陸股通淨流出約２８億元人民幣。

值得留意的全日只有２５７隻個股上升，４８４０隻個股下跌，其中約７５０隻個股跌停，

所有個股中位數表現為暴跌６﹒７２％，反映小盤股表現的中證２０００指數全日急跌

７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，至於萬得微盤股指數今日更大跌１０﹒５５％，兩日累計

暴跌１９﹒４３％。

有意見指出，國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量中小市值

公司面臨退市風險，這才引發了連續兩日的資金踩踏潮。《財聯社》回應股民恐慌，稱接近市值

退市指標的公司只有個位數，而且退市新規的安排也重點考慮了平穩過渡，強調短期內不會對市

場造成實質衝擊。



＊消費數據低於預期，海底撈挫５％＊



國家統計局數據顯示，３月份社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，增速較１－２月下降

２﹒４個百分點，為２０２３年８月以來最低。其中，汽車以外的消費品零售額同比增長

３﹒９％，下降１﹒３個百分點。

有專家分析，３月消費品零售額較１至２月份有所下跌，主要是因為去年同期基數較高，當

時疫情防控政策調整後，消費迎來短期報復性反彈，去年社零總額年增１０﹒６％。

但就算計及了高基數效應，這項反應消費情況的數據表現確實低於市場預期。內媒綜合１６

家國內外機構的調查顯示，經濟學家對３月社會消費品零售總額同比增速的預測均值為４﹒０％

。相信除了受到去年同期高基數影響，也反映出國內消費、特別是商品消費支出偏弱的情況。

若按消費類型分，３月份商品零售同比增長２﹒７％，低於前值１﹒９個百分點；餐飲收入

同比漲幅降至６﹒９％，低於前值５﹒６個百分點。今日消費股齊向下，海底撈（０６８６２）

曾挫逾５％，收跌４﹒８％；青島啤酒（００１６８）跌約１％，農夫山泉（０９６３３）跌

１﹒４％，百勝中國（０９９８７）跌２﹒６％，九毛九（０９９２２）跌幅近５﹒６％，奈雪

的茶（０２１５０）更挫７％。



＊月內增兩房企被呈請清盤，債權人耐性漸失＊



成立至今超過２０年、位列中國房企５０強的時代中國（０１２３３）跟隨其他內房大佬腳步

，被債權人在香港申請清盤。時代中國全日股價跌近３７％，報０﹒１５元。

時代中國公布，恒生銀行昨日向香港高等法院提交針對公司的清盤呈請，指稱金額分別約

１﹒７３億美元及７﹒３１億元財務責任。高等法院首次聆訊日期定為今年７月３日，該公司表

明會尋求法律手段，堅決反對呈請，同時將於計及呈請的狀態及其境外重組的進展後，考慮是否

有必要於稍後階段向高等法院申請認可令。

值得留意的是，債權人對內房企業的「躺平」態度愈來愈不耐煩，這是本月第二度有內房企

業遭呈請清盤，而且呈請人都不是個別債權人，而是更具談判力的銀行。

時代中國在２０２３年初首次出現境外債違約，流動性危機爆發，此前早有評級公司警告，

公司經營業績疲軟，為即將到期的離岸債務償債的能力有限。時代中國於２０１８年以來積極投

入廣州舊區改建項目，然而隨著廣州舊改大幅降溫，時代中國曾在２０２２年４月向廣州市政府

發函，懇請政府協調其退出廣州八個舊改項目，並歸還前期投入資金。







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