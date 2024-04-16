《中國要聞》陳吉寧、龔正晤朔爾茨，歡迎德國企業來滬投資

《經濟通通訊社１６日專訊》綜合媒體報道，德國總理朔爾茨１５日由重慶轉抵上海繼續其

訪華行程，包括與上海市委書記陳吉寧會面，以及到同濟大學與學生交流；上海市市長龔正則會

見德國經濟和氣候保護部國務秘書布蘭特納和德國經濟界代表團一行。結束上海行程後，肖爾茨

晚上乘坐專機抵達北京，國家主席習近平及總理李強今日將與肖爾茨會面。外電透露，肖爾茨料

向習近平提出公平競爭問題，並了解中國有否為俄羅斯提供經濟支持，包括俄羅斯被指將中國提

供的軍民兩用商品用於軍事目的。



＊支持更多德企在滬發展，共享中國市場增長機遇＊



陳吉寧代表上海市委、市政府和全市人民，對肖爾茨來滬訪問表示熱烈歡迎，介紹了上海經

濟社會發展相關情況。他歡迎更多德國企業把握上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加

速發力機遇，來滬投資興業，積極開拓市場。上海將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商

環境，支持各類企業在滬實現更快更好發展。

上海市長龔正對德國經濟界代表團一行到訪表示熱烈歡迎。他說，上海十分重視與德國開展

經貿合作，已成為許多德國企業國際化戰略的重要樞紐。當前，上海正加快建成具有世界影響力

的社會主義現代化國際大都市，願促進兩地貿易投資往來，不斷拓展產業合作新領域，共建綠色

低碳供應鏈體系，推動上海與德國經貿合作邁上新台階。

同時，上海持續推進科技合作和創新交流，期待德國企業將自身優勢與上海資源稟賦結合，

將更多技術引入上海，集聚更多創新型人才。歡迎更多德國企業用好進博會大平台，共享中國超

大規模市場增長機遇。（ｒｙ）

