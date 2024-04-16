《中國房產》統計局：３月７０大中城市樓價環比降幅收窄

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布３月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，３月７０個大中城市新建商品住宅和二

手住宅成交量比前期有所上升，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅略有收窄、同比降幅擴大。



＊一線城市商品房價格環比降０﹒１％＊



３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒２個百分

點。其中，北京持平，上海上漲０﹒５％，廣州和深圳分別下降０﹒７％和０﹒４％。二、三線

城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降０﹒３％和０﹒４％，降幅均與上月相同。

３月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降０﹒４％、０﹒３％、１﹒０％和１﹒０％。二、三線城

市二手住宅銷售價格環比均下降０﹒５％，降幅均比上月收窄０﹒１個百分點。



＊各線城市商品房價格同比降幅擴大＊



３月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒５％，降幅比上月擴大０﹒５個百分

點。其中，北京和上海分別上漲０﹒８％和４﹒３％，廣州和深圳均下降５﹒５％。二、三線城

市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒０％和３﹒４％，降幅比上月分別擴大０﹒９和

０﹒７個百分點。

３月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降７﹒３％，降幅比上月擴大１﹒０個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降６﹒４％、６﹒９％、８﹒６％和７﹒４％。二、三線城

市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒９％和５﹒７％，降幅比上月分別擴大０﹒８和０﹒６個

百分點。（ｒｙ）

