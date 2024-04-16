【聚焦數據】內地３月原油產量增長１﹒２％，原煤產量降４﹒２％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局數據顯示，原油生產平穩增長，進口由增轉降。３

月份，規上工業原油產量１８３７萬噸，同比增長１﹒２％，增速比１至２月份放緩１﹒７個百

分點；日均產量５９﹒３萬噸。進口原油４９０５萬噸，同比下降６﹒２％。

１至３月份，規上工業原油產量５３４８萬噸，同比增長２﹒３％。進口原油１３７３６萬

噸，同比增長０﹒７％。原油加工有所增長，３月份加工量６３７８萬噸，同比增長１﹒３％，

增速比１至２月份放緩１﹒７個百分點；日均加工２０５﹒７萬噸。１至３月份，加工原油

１８２４６萬噸，同比增長２﹒４％。



＊原煤產量４億噸，同比降４﹒２％＊



至於原煤生產基本穩定，進口同比增長。３月份，規上工業原煤產量４﹒０億噸，同比降

４﹒２％，增速與１至２月份持平；日均產量１２８８萬噸，仍處較高水平。進口煤炭４１３８

萬噸，同比增長０﹒５％。

１至３月份，規上工業原煤產量１１﹒１億噸，同比下降４﹒１％。進口煤炭１﹒２億噸，

同比增長１３﹒９％。



＊天然氣生產創新高，進口增２２％＊



另外，天然氣生產創新高，進口保持較快增長。３月份，規上工業天然氣產量２１６億立方

米，同比增長４﹒５％，增速比１－２月份放緩１﹒４個百分點；日均產量７﹒０億立方米。進

口天然氣１０７６萬噸，同比增長２２﹒０％。

１－３月份，規上工業天然氣產量６３２億立方米，同比增長５﹒２％。進口天然氣

３２７９萬噸，同比增長２２﹒８％。（ｒｙ）

