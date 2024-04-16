  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/04/2024 10:33

【聚焦數據】內地３月原油產量增長１﹒２％，原煤產量降４﹒２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局數據顯示，原油生產平穩增長，進口由增轉降。３
月份，規上工業原油產量１８３７萬噸，同比增長１﹒２％，增速比１至２月份放緩１﹒７個百
分點；日均產量５９﹒３萬噸。進口原油４９０５萬噸，同比下降６﹒２％。
　　１至３月份，規上工業原油產量５３４８萬噸，同比增長２﹒３％。進口原油１３７３６萬
噸，同比增長０﹒７％。原油加工有所增長，３月份加工量６３７８萬噸，同比增長１﹒３％，
增速比１至２月份放緩１﹒７個百分點；日均加工２０５﹒７萬噸。１至３月份，加工原油
１８２４６萬噸，同比增長２﹒４％。
　
＊原煤產量４億噸，同比降４﹒２％＊
　
　　至於原煤生產基本穩定，進口同比增長。３月份，規上工業原煤產量４﹒０億噸，同比降
４﹒２％，增速與１至２月份持平；日均產量１２８８萬噸，仍處較高水平。進口煤炭４１３８
萬噸，同比增長０﹒５％。
　　１至３月份，規上工業原煤產量１１﹒１億噸，同比下降４﹒１％。進口煤炭１﹒２億噸，
同比增長１３﹒９％。
　
＊天然氣生產創新高，進口增２２％＊
　
　　另外，天然氣生產創新高，進口保持較快增長。３月份，規上工業天然氣產量２１６億立方
米，同比增長４﹒５％，增速比１－２月份放緩１﹒４個百分點；日均產量７﹒０億立方米。進
口天然氣１０７６萬噸，同比增長２２﹒０％。
　　１－３月份，規上工業天然氣產量６３２億立方米，同比增長５﹒２％。進口天然氣
３２７９萬噸，同比增長２２﹒８％。（ｒｙ）

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金