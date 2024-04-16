【內房困局】萬達讓出萬達廣場部分股權引資６００億，料本季完成

《經濟通通訊社１６日專訊》據《財聯社》報道，萬達商管在引入６００億元（人民幣．下

同）投資後，旗下大連新達盟商業管理有限公司董事會將進行重組。知情人士透露，由於交易目

標在第二季度交割，預計新達盟董事會也將在交割同步完成重組。具體董事會人員佔比方面，由

於聯合投資方合共持股６０％，估計該比例也將反映在董事會中。

上個月３０日，大連萬達商管集團與太盟投資集團、中信資本等５家機構正式簽署投資協議

，５家投資方聯合向大連新達盟投資約６００億元，新達盟的子公司為珠海萬達商管，目前管理

４９６座大型商業廣場。５家投資方合計對新達盟持股６０％，大連萬達商管僅持股４０％，換

言之萬達對新達盟的控股權並不牢靠。

太盟投資集團合夥人及私市股權聯席主管黃德煒此前曾表示，新達盟很大程度上脫離了萬達

集團的管理框架，投資完成後，萬達將是新達盟的一個重要股東，但不是絕對控股股東。

分析人士指出，萬達引入新戰投，有望幫助其度過流動性難關，投資者將會進入新達盟董事

會參與公司治理。據悉，該筆投資為近五年在中國私募股權市場中單筆最大規模。（ｒｙ）

