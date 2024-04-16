【數據解讀】分析：出口推動首季ＧＤＰ超預期，政策料發力擴內需

《經濟通通訊社１６日專訊》中國首季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增５﹒３％，優於市場

預期４﹒６％，且為三個季度最高水平；不過，３月工業增加值增４﹒５％，創去年９月以來最

低水平，大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，增速創去年７月以

來最低水平。機構分析認為，首季ＧＤＰ增速超預期，主要是出口推動，當下內需仍乏力，後續

財政政策仍將發力擴大內需。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，首季經濟表現超出市場預期，部分是受

外需的拉動。強勁的一季度數據將讓決策層對當前的政策立場感到滿意。鑑於美聯儲降息機率在

減弱，人行調降利率的可能性亦降低。而且人行設定的人民幣兌美元匯率中間價弱於市場預期，

表明政府可能願意容忍更高的匯率彈性。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，出口是中國經濟增長的主要推動力。一季度按人民

幣計算出口增長４﹒９％，但出口價格預計跌８％，出口數量增幅接近１３％，估算貢獻ＧＤＰ

增速１個百分點。他認為，後續財政政策仍將發力擴大內需；貨幣政策受匯率制約，更多配合財

政發力。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟，今天的數據強化了經濟在一季度繼續以比預期快得多

的速度擴張，儘管速度不平衡。國內需求疲軟可能會削弱樂觀情緒，３月工業增加值增速低於預

期與工業產能利用率低迷有關；中國農曆新年後，社零也不出意料地放緩。預計設備投資以及更

新和以舊換新的政策推動可能會繼續暫時提振國內需求，並使年度ＧＤＰ目標保持在５％左右。

然而，政策支持應側重於需求側，因為供給側進一步擴張的陰影可能隨之而來。（ｃｔ）

