《Ａ股行情》重磅數據公布前Ａ股先行跌，滬綜指低開０﹒４５％

《經濟通通訊社１６日專訊》人行近日召開２０２４年金融穩定工作會議提出，要持續健全

金融風險監測評估框架，堅持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，要有力有序有效處置存

量風險，進一步健全具有硬約束的風險早期糾正機制，遏制增量風險。

今日將公布一系列重磅經濟數據，包括第一季度ＧＤＰ，以及３月工業生產、消費、投資、

房地產開發等數據，然而此前公布的３月以美元計進出口數據以及新增社融信貸數據均不佳，投

資者先行離場。滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒４５％，報３０４３﹒５５點，深成指低開

０﹒６１％，創業板指低開０﹒６７％，僅能源股造好，其他行業板塊普遍跌，消費類股份跌最

多。

據《彭博》報道，歐盟最早可能在本月中旬宣布對中國醫療器械採購啟動調查，並可能導致

歐盟限制中國參與其招標。

中國外交部副部長馬朝旭會見美國駐華大使伯恩斯、美國國務院亞太事務助理國務卿康達以

及白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭。中方指，就美近期針對中國推進印太戰略，在中國周邊

採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢表明嚴正立場，要求美方不

得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。另一方面，外長王毅周一同伊朗外長阿卜杜拉希揚通電

話時表示，讚賞伊朗強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策，並稱相

信其能避免局勢進一步動盪。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

