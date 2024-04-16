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AH股新聞

16/04/2024 11:34

《Ａ股行情》數據見憂滬指半日挫１﹒４％，兩市不足３００個股升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬綜指今早先行低開０﹒４５％，深成指低開０﹒６１％。早
上１０時國家統計局公布的數據，今年首季ＧＤＰ增５﹒３％，不但高於預期４﹒６％，還高於
中國政府今年的增長５％目標，比去年第四季環比增１﹒６％，表現強勁，不過多項３月經濟數
據則反映工業生產和消費雙疲弱局面：３月工業增加值增４﹒５％，創去年９月以來最低水平，
大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，增速創去年７月以來最低水
平；至於首季全國固定資產投資增４﹒５％，略高預期增４﹒１％。
　　Ａ股盤中跌幅加大，暫創超過半個月以來最大跌市，滬綜指午收跌幅擴大至１﹒４２％，報
３０１３﹒８４點，盤中低見３００５﹒９３，守住三千關，深成指則跌１﹒５６％，創業板指
同挫１﹒１６％，半日以來只有２６８隻個股上升，逾４８００隻個股下跌，其中超過３００隻
個股跌停，所有個股中位數表現為下跌４﹒８６％，反映小盤股表現的中證２０００指數半日急
跌４﹒９％。
　　兩市半日成交６１７３億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段跌５﹒９％，陸股
通暫淨流出約４５億元。
　　國家統計局副局長盛來運表示，首季ＧＤＰ增長５﹒３％是符合實際的，惟經濟恢復有不平
衡性，而３月份一些主要經濟指標回落，很重要的原因是去年同期對比基數較高，實際生產水平
並不低。去年１至２月份受疫情困擾，一些企業的生產工作量、出口訂單兌現等積壓到去年３至
４月份，所以推升了去年３月和４月的基數，強調目前支撐經濟回升向好的積極因素在累積增多

　
＊樓價為新周期以來最大跌幅，地產股走低＊
　
　　國家統計局今日公布３月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統
計局公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌２﹒２％，為２０１５
年８月以來最大降幅；３月環比下跌０﹒３％，連續三個月相同。各地樓市價格持續下行，加上
再有內房企業被債權人申請破產，地產股顯著跌，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒３％，
華僑城Ａ（深：００００６９）挫３﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒３％，招商蛇口
（深：００１９７９）跌２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒５％。
　
＊消費板塊遭遇股災行情＊
　
　　消費數據始終積弱，相關板塊集體捱沽，旅遊股掀跌停潮，包括張家界
（深：０００４３０）、雲南旅遊（深：００２０５９）、桂林旅遊（深：０００９７８）、大
連聖亞（滬：６００５９３）、西安旅遊（深：０００６１０）、曲江文旅
（滬：６００７０６）等集體跌停。
　　同樣暴跌的還有文教股，開元教育（深：３００３３８）瀉１２﹒１％，海倫鋼琴
（深：３００３２９）跌１１﹒３％，金陵體育（深：３００６５１）、實豐文化
（深：００２８６２）、博通股份（滬：６００４５５）、力盛體育（深：００２８５８）齊跌
停。
　　還有食品飲料股，朗源股份（深：３００１７５）插水１４﹒２％，西部牧業
（深：３００１０６）跌１０﹒４％，中基健康（深：０００９７２）、麥趣爾
（深：００２７１９）、佳隆股份（深：００２４９５）、一鳴食品（滬：６０５１７９）、惠
發食品（滬：６０３５３６）齊跌停。（ｅｙ）

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