《Ａ股行情》數據見憂滬指半日挫１﹒４％，兩市不足３００個股升

《經濟通通訊社１６日專訊》滬綜指今早先行低開０﹒４５％，深成指低開０﹒６１％。早

上１０時國家統計局公布的數據，今年首季ＧＤＰ增５﹒３％，不但高於預期４﹒６％，還高於

中國政府今年的增長５％目標，比去年第四季環比增１﹒６％，表現強勁，不過多項３月經濟數

據則反映工業生產和消費雙疲弱局面：３月工業增加值增４﹒５％，創去年９月以來最低水平，

大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，增速創去年７月以來最低水

平；至於首季全國固定資產投資增４﹒５％，略高預期增４﹒１％。

Ａ股盤中跌幅加大，暫創超過半個月以來最大跌市，滬綜指午收跌幅擴大至１﹒４２％，報

３０１３﹒８４點，盤中低見３００５﹒９３，守住三千關，深成指則跌１﹒５６％，創業板指

同挫１﹒１６％，半日以來只有２６８隻個股上升，逾４８００隻個股下跌，其中超過３００隻

個股跌停，所有個股中位數表現為下跌４﹒８６％，反映小盤股表現的中證２０００指數半日急

跌４﹒９％。

兩市半日成交６１７３億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段跌５﹒９％，陸股

通暫淨流出約４５億元。

國家統計局副局長盛來運表示，首季ＧＤＰ增長５﹒３％是符合實際的，惟經濟恢復有不平

衡性，而３月份一些主要經濟指標回落，很重要的原因是去年同期對比基數較高，實際生產水平

並不低。去年１至２月份受疫情困擾，一些企業的生產工作量、出口訂單兌現等積壓到去年３至

４月份，所以推升了去年３月和４月的基數，強調目前支撐經濟回升向好的積極因素在累積增多

。



＊樓價為新周期以來最大跌幅，地產股走低＊



國家統計局今日公布３月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統

計局公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌２﹒２％，為２０１５

年８月以來最大降幅；３月環比下跌０﹒３％，連續三個月相同。各地樓市價格持續下行，加上

再有內房企業被債權人申請破產，地產股顯著跌，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒３％，

華僑城Ａ（深：００００６９）挫３﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒５％。



＊消費板塊遭遇股災行情＊



消費數據始終積弱，相關板塊集體捱沽，旅遊股掀跌停潮，包括張家界

（深：０００４３０）、雲南旅遊（深：００２０５９）、桂林旅遊（深：０００９７８）、大

連聖亞（滬：６００５９３）、西安旅遊（深：０００６１０）、曲江文旅

（滬：６００７０６）等集體跌停。

同樣暴跌的還有文教股，開元教育（深：３００３３８）瀉１２﹒１％，海倫鋼琴

（深：３００３２９）跌１１﹒３％，金陵體育（深：３００６５１）、實豐文化

（深：００２８６２）、博通股份（滬：６００４５５）、力盛體育（深：００２８５８）齊跌

停。

還有食品飲料股，朗源股份（深：３００１７５）插水１４﹒２％，西部牧業

（深：３００１０６）跌１０﹒４％，中基健康（深：０００９７２）、麥趣爾

（深：００２７１９）、佳隆股份（深：００２４９５）、一鳴食品（滬：６０５１７９）、惠

發食品（滬：６０３５３６）齊跌停。（ｅｙ）

