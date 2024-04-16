《Ａ股行情》滬指收挫１﹒６５％，小盤股連崩兩日內媒出口術維穩



《經濟通通訊社１６日報道》環球股市疲軟，滬綜指今早先行低開０﹒４５％，深成指低開

０﹒６１％。早上１０時國家統計局公布的數據顯示，今年首季ＧＤＰ增５﹒３％，不但高於預

期４﹒６％，還高於中國政府今年的增長５％目標，比去年第四季環比增１﹒６％，表現強勁，

不過多項３月經濟數據則反映工業生產和消費雙疲弱局面：３月工業增加值增４﹒５％，創去年

９月以來最低水平，大幅低於預期增６％，３月社會消費品零售總額同比增長３﹒１％，增速創

去年７月以來最低水平；至於首季全國固定資產投資增４﹒５％，略高預期增４﹒１％。

受累３月經濟數據表現不振，加上小盤股崩盤持續，Ａ股盤中跌幅加大，直至全日收市創下

超過一個半月以來最大跌市，滬指收跌１﹒６５％，報３００７﹒０７點，盤中低見

３００５﹒３４，終於守住三千關，深成指更跌２﹒２９％，創業板指同挫１﹒９７％。兩市全

日成交９４７２億元（人民幣．下同），按日跌５％，陸股通淨流出約２８億元。



＊微盤股指數全日蒸發一成＊



值得留意的全日只有２５７隻個股上升，４８４０隻個股下跌，其中約７５０隻個股跌停，

所有個股中位數表現為暴跌６﹒７２％，反映小盤股表現的中證２０００指數全日急跌

７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，至於萬得微盤股指數今日更大跌１０﹒５５％，兩日累計

暴跌１９﹒４３％。

賽後復盤，有意見指出，Ａ場上市公司質素參差不齊，中小市值股份的公司管理更是一言難

盡，而國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量公司面臨退市風險，

這才引發了連續兩日的資金踩踏潮。輿情響紅燈，內媒急忙發文為場面降溫，《財聯社》表示，

接近市值退市指標的公司只有個位數，且前期已向市場充分提示，而且退市新規的安排也重點考

慮了平穩過渡，強調短期內不會對市場造成實質衝擊。



＊中特估雖跌仍成穩盤主力＊



國家統計局今日公布３月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統

計局公布的數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌２﹒２％，為２０１５

年８月以來最大降幅；３月環比下跌０﹒３％，連續三個月相同。各地樓市價格持續下行，加上

再有內房企業被債權人申請破產，地產股下跌，華僑城Ａ（深：００００６９）挫３﹒２％，金

地集團（滬：６００３８３）跌２﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒５％，新湖中

寶（滬：６００２０８）跌２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１％。

上日表現強勢的中特估概念，盡管今日跌多升少，但已經是穩盤主力，其中，中國西電

（滬：６０１１７９）漲６﹒５％，中交設計（滬：６００７２０）飆６﹒３％，中國中車

（滬：６０１７６６）升２﹒７％，中國石油（滬：６０１８５７）升２﹒２％，中工國際

（深：００２０５１）走高１﹒８％，中國神華（滬：６０１０８８）升１﹒６％，寶鋼股份

（滬：６０００１９）升１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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滬深３００指數 ３５１１﹒１１ －１﹒０７

上證綜合指數 ３００７﹒０７ －１﹒６５ ４３５１﹒７１

上證Ａ股指數 ３１５２﹒５１ －１﹒６５

深證成份指數 ９１５５﹒０７ －２﹒２９ ５１１９﹒５８

深圳創業板指數 １７６０﹒２０ －１﹒９７

上證Ｂ股指數 ２５２﹒１２ －１﹒９３ ２﹒２３

深證Ｂ股指數 １０６２﹒４１ －１﹒３１ １﹒１６

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