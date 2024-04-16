【恒大困局】羅兵咸永道回應包庇恒大造假指控：不實信息惡意攻擊

《經濟通通訊社１６日專訊》中國恒大（０３３３３）發生流動性危機後，其內地經營主體

恒大地產早前被中國證監會指控於２０１９至２０２０年虛增收入逾５６００億元人民幣，不但

導致創始人許家印面臨的法律風險上升，負責為恒大做審計、四大會計師行之一的羅兵咸永道亦

因此備受指責。

此前網上流傳一封落款「一部分普華永道（羅兵咸永道）合夥人」的公開信，指控該行亞太

區及中國主席趙柏基為追求高收入「分錢」，堅持為中國恒大進行審計服務，並打壓反對為恒大

出審計報告的其他合夥人，在其管理下羅兵咸永道對恒大十多年來嚴重財務造假的行為視而不見

，甚至可能涉及協助許家印逃稅及轉移資金至境外。不過，信中未有就有關指控提供證據。

羅兵咸永道就匿名信發嚴正聲明，稱該信含有有關羅兵咸永道及部分合夥人的嚴重不實信息

，並進行惡意攻擊，強調相關言論與事實明顯相悖，嚴重侵害了羅兵咸永道的商業聲譽和合法權

利，造成了惡劣影響。羅兵咸永道對此事高度重視，已經採取應對措施，並就該信的發布和傳播

向有關執法部門報案，並將嚴肅追究捏造、散布和傳播不實信息者的法律責任。有關聲明亦被發

布在普華永道中國官網上。

據傳趙柏基與羅兵咸永道審計及鑑證服務部合夥人李丹曾經向合夥人反駁公開信「完全不實

」，並就此召開合夥人特別會議。

根據公開資料，趙柏基是羅兵咸永道全球網絡領導團隊的五位核心成員之一，２０１５年成

為該行中國區主席，２０１７年出任該行亞太主席，他同時也是第１４屆全國政協香港委員。

除了內地當局外，香港會財局亦曾宣布對恒大財務報表進行調查，質疑恒大和羅兵咸永道能

否以「持續經營」原則評估該公司２０２０年年度帳目，以及是否存在其他審計問題。（ｅｙ）



