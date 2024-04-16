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AH股新聞

16/04/2024 14:43

《中國要聞》內地彩票爭議再增，北京一票站單期售出大量中獎彩票

　　《經濟通通訊社１６日專訊》近來內地彩票開獎新聞多多，上周日（１４日）中國福利彩票
公布的雙色球開獎結果，顯示全國共開出６７注一等獎，單注中獎金額５３１﹒２４萬元（人民
幣．下同），其中２１注一等獎的彩票都是在北京朝陽區同一家彩票站售出，另外該票站售出的
彩票還合共開出了１５注二等獎，３６注中獎彩票加在一起，獎金高達１﹒１２億元。內媒引述
彩票站工作人員指，彩票屬非實名購買，因此機構無法確定這些彩票是否為同一個人購買。
　　不同購彩者在同一站點買入同一數字排列的彩票可能性極低，以上中獎彩票由同一人購買或
多人共同購買的概率顯然更高，所以這可能是最近半年內，中國福利彩票第三次出現個別購彩這
以大量一等獎注數清空彩池的情況。
　　中國福利彩票公正性近段時間頻頻遭到質疑。去年１２月２日，江西南昌一彩民花１０萬元
買同一號碼彩票中了２﹒２億元，此事經曝光後引發廣泛關注；今年２月貴州安順一彩民豪買
１３６注同一數字排列的彩票，結果中了一等獎，獎金高達６﹒８７億。除了福利彩票外，中國
體彩今年１月開出罕見「連五」組合，清空超過５億元獎金池，引發熱議。（ｅｙ）

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