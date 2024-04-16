《Ａ股動向》退市新規疑致小盤股雪崩，內媒稱短期不會衝擊市場

《經濟通通訊社１６日專訊》今日Ａ股市場合共４８４０隻個股下跌，包括約７５０隻個股

跌停，所有個股中位數表現為暴跌６﹒７２％。其中細價股連續第二日崩盤，反映小盤股表現的

中證２０００指數全日急跌７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，至於萬得微盤股指數今日更大

跌１０﹒５５％，兩日累計暴跌１９﹒４３％。

賽後復盤，有意見指出，Ａ場上市公司質素參差不齊，中小市值股份的公司管理更是一言難

盡，而國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量公司面臨退市風險，

這才引發了連續兩日的資金踩踏潮。

輿情響紅燈，內媒急忙發文為場面降溫。《財聯社》發文表示，接近市值退市指標的公司只

有個位數，且前期已向市場充分提示，而且退市新規的安排也重點考慮了平穩過渡，例如財務類

退市指標從２０２４年年報披露才開始適用，所以短期內不會對市場造成實質衝擊。

文章又指，本次退市規則修改著眼於提升存量上市公司整體質量，通過嚴格退市標準，加大

對「僵屍空殼」和「害群之馬」出清力度，精準出清劣跡、績差的風險公司，而非針對小盤股。

文章引述中證監指，退市監管的原則是「應退盡退」，沒有也不應該預設數量。退市新規對

各退市情形設置了具體指標，出清的範圍清晰、明確，誤認為所有小盤股都將受到影響，實為誤

讀。

中信証券此前表示，按照最新財務和交易性退市指標測算，預計已上市公司中可能至少有

９７家滿足退市標準，合計規模２７７３﹒７億元人民幣，佔比Ａ股主板市場規模０﹒３９％。

（ｅｙ）

