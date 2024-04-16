  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/04/2024 15:43

《Ａ股動向》退市新規疑致小盤股雪崩，內媒稱短期不會衝擊市場

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日Ａ股市場合共４８４０隻個股下跌，包括約７５０隻個股
跌停，所有個股中位數表現為暴跌６﹒７２％。其中細價股連續第二日崩盤，反映小盤股表現的
中證２０００指數全日急跌７﹒１６％，兩日累計跌幅近１１％，至於萬得微盤股指數今日更大
跌１０﹒５５％，兩日累計暴跌１９﹒４３％。
　　賽後復盤，有意見指出，Ａ場上市公司質素參差不齊，中小市值股份的公司管理更是一言難
盡，而國務院出台新「國九條」和中證監提出收緊退市規則，恐將導致大量公司面臨退市風險，
這才引發了連續兩日的資金踩踏潮。
　　輿情響紅燈，內媒急忙發文為場面降溫。《財聯社》發文表示，接近市值退市指標的公司只
有個位數，且前期已向市場充分提示，而且退市新規的安排也重點考慮了平穩過渡，例如財務類
退市指標從２０２４年年報披露才開始適用，所以短期內不會對市場造成實質衝擊。
　　文章又指，本次退市規則修改著眼於提升存量上市公司整體質量，通過嚴格退市標準，加大
對「僵屍空殼」和「害群之馬」出清力度，精準出清劣跡、績差的風險公司，而非針對小盤股。
　　文章引述中證監指，退市監管的原則是「應退盡退」，沒有也不應該預設數量。退市新規對
各退市情形設置了具體指標，出清的範圍清晰、明確，誤認為所有小盤股都將受到影響，實為誤
讀。
　　中信証券此前表示，按照最新財務和交易性退市指標測算，預計已上市公司中可能至少有
９７家滿足退市標準，合計規模２７７３﹒７億元人民幣，佔比Ａ股主板市場規模０﹒３９％。
（ｅｙ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金