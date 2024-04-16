《神州金融》惠譽將六大國有內銀評級展望從穩定調整至負面

《經濟通通訊社１６日專訊》惠譽此前維持中國主權信用評級不變，但將評級展望由「穩定

」調整為「負面」，至於違約評等仍然保持「Ａ＋」級別。一周後惠譽發表報告，跟進將內地六

大國有銀行的評級展望從穩定調整至負面，稱有關修訂反映在中國經濟形勢不明朗的情況下，公

共財政前景面臨的風險不斷增加。

被下調展望的六大國有銀行分別為工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、中國銀

行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農

業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）

以及郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）。

六家銀行的長期外幣發行人違約評級（ＩＤＲ）、政府支持評級（ＧＳＲ）和短期發行人違

約評級亦已獲得確認。惠譽指出，除了郵儲銀行之外，其他五大銀行都是由中央政府直接持股，

而且都是全球系統重要性銀行（Ｇ－ＳＩＢ），至於郵儲銀行則在農村具備準政策地位，同樣具

備高度的重要性，因此惠譽認為中國向六大銀行提供支持的傾向不變，只是向這些銀行提供同等

水平特別支持的能力有所下降。（ｅｙ）

